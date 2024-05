VIDEO: Jerrycar by NAMPO 2024

Jerrycar het vanjaar weer hulle spogprodukte by NAMPO aan boere bekendgestel. Jerrycar is ‘n familiebesigheid, gedryf deur drie broers. Jerrykar okus hoofsaaklik op brandstofpompe, dieselkarretjies en enige tipe pomp wat jou boedery benodig. Jerrycar se fokus is die boer en om boer se gemaklik as moontlik te maak en om op enige gegewe plek hulle trekkers veilig en skoon vol te kan maak.

Koos Muller van Jerrycar vertel meer oor hulle produkte. Kyk hier vir meer:

Vir meer inligting oor hulle wye reeks produkte, besoek gerus Jerrycar se webwerf by https://jerrycar.com/.