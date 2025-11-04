VIDEO: Hoe FAW-vragmotors Tye Trans tot sukses gehelp dryf het
Tyron Munismai, eienaar van Durban-gebaseerde Tye Trans, het ’n indrukwekkende vloot van 80 vragmotors opgebou wat algemene vragte regoor Suid-Afrika vervoer.
Wat 20 jaar gelede met net ’n bakkie begin het, het gegroei tot ’n suksesvolle onderneming in korporatiewe logistiek — ’n ware bewys van deursettingsvermoë en groei. Nadat hy by bedryfskollegas gehoor het van FAW-vragmotors se brandstofdoeltreffendheid, het hy een by sy vloot gevoeg — en nog nooit teruggekyk nie.
Vandag domineer FAW-vragmotors sy skuifseilvoertuie, en lewer hulle maksimum kapasiteit met uitstekende remvermoë, stabiliteit en ’n uitmuntende opbrengs op belegging.
