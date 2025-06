64 words

Corteva Biologicals het ‘n vars, natuurlike benadering tot landbou. Hanno Maree, landboukundige van Corteva Biologicals in Noordwes, Noord-Vrystaat en ‘n gedeelte van die Noord-Kaap, het tydens vanjaar se SA Graan NAMPO by Bothaville in die Vrystaat meer vertel oor die natuurlike produkte wat die maatskappy, wat in 2023 met Stoller saamgesmelt het, aan boere bied.

Kyk die video vir meer inligting: