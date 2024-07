Vertrou op Havco vir die regte toerusting vir jou doel

Havco is bekend daarvoor om doelgerigte toerusting te vervaardig wat gemaak is vir die boer, en met meer as 30 jaar in die bedryf kan jy gerus wees en weet dat hulle die toerusting vir jou boerdery het. Of jy wil mis strooi of saad behandel, jy kan op Havco vertrou.

In 1981 het Klasie Viljoen, die stigter en direkteur van die onderneming, vir die eerste keer die deure in Standerton oopgemaak. Vandag speel hy steeds ‘n baie groot rol in die onderneming en is hy grotendeels verantwoordelik vir ontwerp en tekeninge. Dolf Volschenk, sy mede-direkteur, is ook al langer as 16 jaar by Havco.

Havco is bekend vir die vervaardiging van swaardiens doelgerigte toerusting. Hulle glo in hulle reeks bestaande produkte wat ontwerp is om die werk reg te doen en om aan te hou werk.

Misstrooiers

Dolf sê dat baie boere reeds besig is om mis te strooi met die oog op die volgende plantseisoen. Hulle swaardiensmisstrooier is dalk net wat jou boerdery nodig het.

“In hedendaagse graanverbouing is mis en kompos baie waardevol vir die opbouing van die grondstruktuur, voedingswaarde en verhoging van grondmikrobes. Deesdae is dit kritiek om volhoubaar te kan produseer,” verduidelik Dolf.

Havco het ‘n reeks misstrooiers wat strek van 14 tot 22 m³ groottes, met ‘n verskeidenheid aandrywings. Dit kan met ‘n kragaftakker of vol-hidroulies aangedryf word en daar is selfs ‘n opsie vir ‘n gekombineerde kragaftakker en hidrouliese aandrywing.

Hulle kan in enkel- of dubbel-as bestel word met ‘n gordyn- of breedstrooi strooipatroon. Dit hang natuurlik alles af van die soort materiaal en die behoeftes van die boer. Havco gebruik hoofsaaklik BPW-suspensie en hulle misstrooiers word toegerus met hoëflotasiebande.

“Ons misstrooiers is industrieel betroubaar en beproef,” sê Dolf trots.

Saadbehandelingsmasjiene

Verlede jaar het hulle ook ‘n nuwe produk na die mark gebring, Havco se reeks saadbehandelingsmasjiene. Dolf sê dat hulle baie opgewonde is om te sien hoe hierdie masjiene vanjaar verkoop.

Hierdie saadbehandelingsmasjiene word grotendeels gebruik wanneer sojaboonsaad met entstowwe behandel moet word. Met die masjien kan die saad in sakke of losmaat gemeng word.

Havco het twee modelle in die reeks, hulle statiese 2 000 kg en hulle mobiele 1 500 kg modelle. Albei die modelle kan laai by sakstasies of in grootmaathouers of massasakke.

‘n Paar van die kenmerke van die saadbehandelingsmasjiene:

Havco vervaardig twee modelle saadbehandelingsmasjiene, naamlik die statiese en die mobiele modelle.

Teflon-bedekte awegaar

Wisselspoedbeheer (VSD)

Swaardiens presisietoedieningspomp

1 000 tot 2 000 kg opvangbakke

Hanteer maklik en het padwiele en -ligte

Kalibreer maklik

Baie akkuraat

Albei modelle kan tot en met 9 ton per uur saad meng

Havco spesialiseer in behoeftebepalingsontwerp en die bou van daardie doelgemaakte toerusting. Om kontak te maak met hulle stuur ‘n e-pos na info@havco.co.za of skakel hulle by 082 824 1821 of 017 712 5355.