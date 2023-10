Veehantering is kinderspeletjies met Algar

Vandag se boere kan arbeid en tyd bespaar en hulle lewe baie makliker en lekkerder maak met die regte veetoerusting. Algar Veehanteringstoerusting is ‘n betroubare maatskappy wat veeboere help om hulle werk maklik en doeltreffend te doen.

Die oranje en grys toerusting is al ‘n ou bekende by NAMPO Kaap vir hulle sterk veehanteringstoerusting wat veilig is vir mens en dier. Hulle sien NAMPO Kaap as ‘n platform om hulle klante beter te leer ken.

Charlotte Esterhuizen van Algar vertel meer oor hulle produkte :

Hulle gewildste produk is die Nek- en lyfklamp wat die boer oral op sy plaas kan oprig.

Die klamp kan van 750 mm tot 300 mm verstel word sodat dit geskik is vir reuse beeste, maar dat kleiner diere nie daarin kan omdraai nie.

Die Nek- en lyfklamp is beskikbaar in die LD- en HD-reeks. Die LD-reeks is ideaal vir boere wat kleiner kuddes hanteer, maar as jy swaarder toerusting soek wat langer hou en ideaal is om groot kuddes te hanteer, is die HD die beste opsie. Hierdie krat gee die boer toegang tot elke deel van hele bees met elf toegangshekke terwyl Die hekke sluit ‘n nooduitgang in wat help om ‘n bees dadelik uit die krat te kry indien nodig.

Die nekklamp aan die krat is dieselfde as ons ander Algar-nekklampe. Dit is ‘n H-klamp wat beteken dat die deure van bo tot onder die volle wydte van die gang oopmaak. Dit het die voordeel dat groot diere soos bulle en dragtige koeie gemaklik deur die klamp kan beweeg.

Die klamp se sluitmeganisme het nie ratte wat moet inhaak nie, wat help want nou kan jy die deure deure enige plek stop en jy kan gerus weets jou dier sal nie kan beweeg nie, maar ook nie gewurg word nie. Omdat dier se veiligheid vir ons belangrik is, is daarook ‘n noodknip wat die hek soos blits oopmaak.

Die skaal weeg jou diere maklik en akkuraat sodat jy kan sien of jou voer die nodige voedingswaarde het.

Die boer kan stel hoe groot die klamp moet wees en kan dan lekker werk met sy dier. “Jy kan ook die krat omdraai as jy wil en dan gebruik as ‘n drierigting-klashok,” sê Charlotte.

Algar se skaapkantelaar werk vir sowel skape as bokke om hulle maklik te hanteer en aan min spanning bloot te stel.

Die kantelaar maak aan albei kante oop, die dier kom dan in, word vasgeknyp en word heeltemal omgedop. Slegs een persoon word benodig om met die kantelaar te werk en die dier hoef nie op ՚n presiese plek te staan nie – daar waar jy hom vasknyp, daar kan hy omdop.

Dit maak dit makliker om skape se kloue te knip, dragtigheidondersoeke te doen of hullete mikskeer. As die boer klaar is, word die skaap teruggedraai en op sy pote neergesit sodat hy rustig en kalm aan die ander kant van die kantelaar af en by die hekkie uit kan stap.

Algar se Jaylor selfaangedrewe voermenger is ideaal vir enige boerdery.

Die menger word aangedryf deur ‘n Honda-petrolenjin van 11,8 kW wat elektries of met die hand aangesit kan word. Die menger kan in sy spore rondomtalie en gemaklik in klein ruimtes beweeg om diere kos te gee waar hulle ook al is. Die eenheid kan tussen 500 kg en 1 000 kg meng, afhangende van die materiaal wat gemeng word. Die hoekige vorm van die mengers in die drom sorg vir vinnige, deeglike vermenging terwyl die vereiste veselstruktuur behoue bly.

Die menger het ՚n maklike en eenvoudige uitlaat, wat met die hand gereguleer, oop- en toegemaak word.

Vir meer inligting oor die beste veetoerusting, kontak Charlotte by 082-324-6256, stuur ‘n e-pos na algar@algar.co.za, of besoek hulle webblad by: www.algar.co.za.