Tal-Tec se mobiele eenhede bring buigsaamheid en doeltreffendheid vir vee¬hantering
Wanneer boere op verskillende plase of kampe met vee werk, is mobiliteit en praktiese ontwerp van kritieke belang. Tal-Tec, die bekende vervaardiger van veehanteringstoerusting in Brits, bied ’n reeks mobiele eenhede wat ontwerp is om die hantering, laai en verwerking van vee makliker, veiliger en vinniger te maak, sonder om aan gehalte en duursaamheid in te boet.
Hierdie reeks sluit in die Portable Kraal Unit, TLR4 Cattle Loading Ramp, Work & Load Trailer, Mobile Crush en Mobile Neck & Body Clamp. Elke model is ontwikkel met boere se praktiese behoeftes in gedagte soos maklike vervoer tussen plase en vinnige op- en afslaan in die veld.
Die skuifbare kraal met sleepwa
Vir boere wat gereeld vee op verskillende liggings moet vaskeer, bied Tal-Tec se Portable Kraal Unit met sleepwa ’n volledige, draagbare kraaloplossing. Hierdie eenheid is ideaal vir hantering en versorging van beeste op verspreide weidings of afgeleë plase.
Die kraal kan maklik opgesit en afgebreek word, sonder enige permanente installasies. Afhangend van die grootte en ras van die diere, kan die uitleg tot sowat 80 beeste op ’n slag hanteer.
Vir gerieflike dierebestuur kan ’n nekklamp aan die einde van die vanghok aangebring word om behandelings of inspeksies uit te voer. Die sleepwa self is SABS-goedgekeur en padwaardig, wat verseker dat dit wettig en veilig op openbare paaie vervoer kan word.
Hierdie oplossing is dus nie net buigsaam nie, maar ook betroubaar vir boere wat hul vee oor groot afstande moet bestuur.
TLR4-beeslaaibank
Laai van vee op trokke of sleepwaens kan dikwels ’n uitdaging wees, veral as daar verskillende hoogtevlakke by voertuie betrokke is. Tal-Tec se TLR4 Beeslaaibank is ontwerp om hierdie proses te vereenvoudig en die veiligheid van diere en die hanteringspan te verbeter.
Die laaibank beskik oor 13-duimwiele en ’n chevron-ontwerp, en is ook padwaardig vir maklike vervoer. Die vloer is van vastrapplaat gemaak, met ingeboude trappe om gly te verminder.
’n Klein swaai-brug sluit die gaping tussen die laaibank en die voertuig, terwyl ’n slim hefboomstelsel dit moontlik maak vir slegs twee persone om die hoogte van die laaibank maklik van 0,5 m tot 1,5 m aan te pas. Met ’n lengte van 3,0 m en ’n interne breedte van 800 mm, is die TLR4 ’n veelsydige hulpmiddel wat by verskeie voertuig- en dieregrootte-vereistes inpas.
Work & Load-sleepwa
Die Work & Load-sleepwa is ’n alles-in-een mobiele eenheid wat ontwerp is vir beide hantering en vervoer van kraalpanele. Aan die voorkant is daar ’n nekklamp en aan die agterkant ’n valhek, wat dit geskik maak vir verskillende soorte veewerk.
Die sleepwa kan tot ses 2,3 m-kraalsydele dra, wat beteken dat boere ’n gedeelte van hulle kraalstruktuur saam met die eenheid kan vervoer. Hierdie sleepwa dien ook as ’n laaibank wanneer nodig, wat dit ’n dubbeldoel-toestel maak.
Boonop kan dit as ’n weegstelsel gebruik word deur Tal-Tec se LS4-skaal (1000 mm) aan die onderkant te monteer. Dit maak dit moontlik om diere vinnig te weeg terwyl hulle deur die sleepwa beweeg, wat tyd bespaar en doeltreffendheid verhoog.
Vervoerbare Vanghok
Vir boere wat ’n kompakte maar veelsydige mobiele vanghok benodig, bied Tal-Tec die Mobile Crush. Hierdie eenheid is 2,4 m lank, met ’n nekklamp aan die voorkant en ’n valhek aan die agterkant. Dit is padwaardig en kom met ’n chevron vir sigbaarheid en veiligheid op die pad.
Met die opsie om die LS4-skaal (1000 mm loadbars) aan die onderkant te monteer, kan die Mobile Crush ook as ’n weegstelsel gebruik word. Dit kan tot agt 2,3 m-kraalsydele vervoer, wat dit prakties maak vir boere wat mobiele kraalopstellings benodig.
Mobile Neck & Body Clamp
Vir meer beheer tydens behandelings bied die Mobile Neck & Body Clamp ’n nekklamp aan die voorkant, ’n lyfklem in die middel en ’n guillotinehek agter. Hierdie ontwerp help om diere stabiel te hou en stres te verminder tydens inspuitings, behandeling of mediese ondersoeke.
Net soos die Mobile Crush, kan dit as ’n weegstelsel gebruik word wanneer die LS4-skaal aan die onderkant gemonteer word, en dit kan ook tot agt 2,3 m-kraalsydele vervoer.
Mobiliteit wat produktiwiteit verhoog
Die grootste voordeel van Tal-Tec se mobiele reeks is die buigsaamheid wat dit aan boere bied. In plaas daarvan om vir elke plaas of kamp ’n aparte vaste kraal of laaiplatvorm te bou, kan dieselfde eenhede oor groot afstande verskuif word. Dit verminder kapitaalkoste en verhoog die gebruiksfrekwensie van toerusting.
Boonop beteken die padwaardige ontwerp van al hierdie eenhede dat boere dit wettig en veilig op teer- en grondpaaie kan vervoer. Die robuuste konstruksie verseker dat dit die strawwe van plaaswerk kan weerstaan, terwyl die slim ontwerpe verseker dat die hantering van vee vinnig, veilig en met minimale stres vir die diere geskied.
Veiligheid en dierewelstand eerste
Elke eenheid is ontwerp met dierewelstand in gedagte, van glybestande vloere tot gladde oppervlaktes wat beserings voorkom. Die gebruik van nekklampe, lyfklampe en guillotinehekke verseker dat behandelings, inspuitings of weegprosesse vinnig en veilig gedoen kan word.
Vir boere wat aan streng voedselveiligheidstandaarde moet voldoen, help hierdie mobiele oplossings om dierehantering professioneel en doeltreffend te hou, terwyl dit ook vir die span se veiligheid sorg.
’n Langtermynbelegging
Met hulle hoë gehalte materiale en vervaardiging, is Tal-Tec se mobiele eenhede gebou om jare lank betroubare diens te lewer. Of dit nou gaan oor die Portable Kraal Unit, die TLR4 Loading Ramp, die Work & Load Trailer, die Mobile Crush of die Mobile Neck & Body Clamp – elke produk is ’n belegging wat boere help om tyd te bespaar, produktiwiteit te verhoog en hulle vee met groter sorg te bestuur.
Vir meer inligting oor Tal-Tec se mobiele veehanteringsoplossings, besoek www.taltec.co.za, kontak hulle by +27 12 250 2188 of stuur ’n e-pos aan sales@taltec.co.za.
Leave A Comment