Syferfontein Bonsmaras se 25ste produksieveiling- 13 Junie 2024

Syferfontein Bonsmaras hou 13 Junie 2024 hulle 25ste produksieveiling te plaas Goodlands, Vrede-distrik. Moenie hierdie pragveiling misloop met voortreflike bloedlyne en besonderse teelwaardes nie. 60 bulle en 60 vroulike diere is op aanbod.

Kliek hier vir die bul katalogus: 12014-BUL-KATALOGUS en hier vir die vroulike katalogus: 12014-VROULIKE-KATALOGUS

SYFERFONTEIN Bonsmara-stoet is in 1998 geregistreer en is Arthur de Villiers Jnr. as ons kudde-mentor aangewys. Ons het ons eerste “stoetbul” by Dr. Wesson van Rensburg van Robco Bonsmaras gekoop. Later is weer ’n bul van Wesson en ook Arcadia gekoop, asook bulle van UP-George Bonsmaras.

Vir meer inligting gaan na www.syferfonteinbonsmara.com of kontak Nico Pieterse by 082-853-1525