Strooi sukses met Rovic Leers se Syncro Spreader

Melissa Jonker van Rovic Leers vertel ons meer oor hulle Syncro Spreader by die Chrissiesmeer Boeredag.

Hierdie implement is die Rovic Syncro Spreader RSM 10-14. Hierdie Syncro Spread is so ontwerp dat dit horisontaal loop op jou land. Een handige aspek van hierdie masjien is dat jy kan stel hoe groot jou deur oop- en toemaak. Die verspreierbak is gemaak van velkvryestaal sodat dit nie beskadig nie.

Die hidroliese motor is weg van die produk sodat dit nie beskadig nie en bevat ook ‘n rubber absorbeerder. Die Rock Catcher is gepatenteer deur Rovic Leers en vang al die produkte wat jy nie wil hê moet deurval nie. Die lemme daarbinne kan ook uithaal sodat jy self kan besluit hoe jy dit wil spasieer. Jy kan ook self besluit of jy ‘n enkel of dubbel ketting wil hê.

Die beheerboks het reeds hidroliese bedrading en is reg om ingeprop te word. Die sif se gapings is 7 cm groot om te verhoed dat ongewenste materiaal in die kettings val.

Vir meer inligting, kontak:

Johannesburg: infojhb@rovicleers.co.za

Kaapstad: salescp@rovicleers.co.za

Rovic uitvoere: albertc@rovicafrica.com