Rumax se blou masjiene wag vir jou by NAMPO

Dit is weer daardie tyd van die jaar en boere kan uitsien daarna om Rumax se bekende blou masjiene by NAMPO te besigtig.

Rumax vervaardig hamermeulens, voer- en konsentraatmengers, bankiesnyers en misstrooiers. Vir die onderneming is dit belangrik om by die boere uit te kom en hulle top gehalte produkte bekend te stel.

Boere gaan die geleentheid kry om ‘n groot verskeidenheid van hulle produkte van nader te bekyk, van hulle kleinste voermenger, die Rumax 7 wat ‘n rondebaal kan hanteer, tot by die Rumax 15.

Rumax se masjiene kan ook saamgevoeg word om ‘n hele aanleg te vorm. Hulle hamermeulens is nie net geskik vir voermaak nie en kan vir verskeie spesialistake gebruik word, soos speserye maal, polistireen fynmaak of selfs om ou spons te maal. Deur die hamermeul se spoed te stel kan hy fyner of growwer maal en verskillende siwwe kan ook gebruik word.

Rumax bly die veeboer se beste vriend, want hulle toerusting is betroubaar, plaaslik vervaardig, bekostigbaar en hulle het iets van alles. Rumax kan ook ‘n masjien aanpas na ‘n boer se behoeftes en daar is baie keuses. Hulle konsentraatmengers kan byvoorbeeld met wiele toegerus word om maklik geskuif te word.

Jy hoef nie net te wonder oor al Rumax se produkte nie, jy kan sommer vir jouself kom kyk by NAMPO, van 14 tot 17 Mei in Bothaville.

Gaan besoek Rumax by staanplek nommer E22 A&B by NAMPO!

As jy nie daar kan wees nie, skakel gerus vir Jaco Pieters by +27(0)-82-335-3970 of +27(0)-23-342-6070. Jy kan ook ‘n e-pos stuur aan jaco@rumax.co.za of besoek die webtuiste by www.rumax.co.za.