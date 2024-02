Rovic Leers baal dat die biesies bewe by Balfour Hooidag

Boere was beïndruk met die puik toerusting wat Rovic Leers by vanjaar se Balfour Hooidag gedemonstreer het.

Meer produksie, minder moeite met Rovic Leers se Krone V165XC bandbaler

Melissa Jonker van Rovic Leers verduidelik dat hulle drie soorte balers in hulle reeks het: Die Fortima, die Comprima en die VariPack.

Die Krone VariPack V165XC-baler was een van Rovic Leers se eersteklas hooiwerktuie wat by die hooidag gedomstreer is. Hierdie baler is presies volgens die behoeftes van die boer ontwerp: Eenvoudige tegnologie, hoë deurvloei en hoë baaldigtheid.

Die VariPack het ‘n veranderlike baalkamer sodat jy enige baalgrootte van tot 1,65 m kan maak.

Al die Krone-balers werk met ‘n net wat aan die voorkant van die baler ingesit word. Daar is ook twee houers vir ekstra net aan die kante van die baler.

“Dit verseker dat jy op die land genoeg net het om sommer baie bale te maak voordat jy moet aanvul,” verduidelik Melissa. Om ‘n nuwe net in te sit is kinderspeletjies en voor jy kan sê “Soetlandfontein se verskalwers” is jy weer volstoom aan die baal met jou Krone VariPack.

Heel voor het die VariPack ‘n voerroller wat die materiaal plat druk sodat die noklose Easyflow-opteller van 2,5 meter dit vinnig, maklik en volledig kan optel en na die baalkamer invoer.

Omdat hierdie balers se optellers nokloos is, verg hulle baie minder versieningstyd en onderhoud en daar is minder goed wat kan breek. Hierdie kamme het ook ‘n invloed op jou spoed. Met die noklose stelsel kan jy ook vinniger ry en die kort venstertye wat geskik is vir baalwerk beter benut.

Die VariPack V165XC se sentrale selfsmeerstelsel sorg dat sy aandryfkettings deurgaans gesmeer bly en hulle werk baie jare lank getrou gaan doen.

Een van die eienskappe waarvan boere baie hou, is dat die VariPack ‘n bandbaler is. Die vier bande in die baalkamer is glad aan die onderkant en grof bo. Die growwe kant help om die hooi gouer en beter te beheer en ook om baaldigtheid te verseker.

Die VariPack V165XC het ‘n elektries-hidrouliese versamelaar wat saam met jou bindmeganisme werk en jou spanningsveer het ‘n aanduider wat die digtheid van jou baal aandui.

Melissa verduidelik dat die VariPack V165XC verstelbare baalskoppers het, wat verseker dat jou baal sag land wanneer hy uit jou baalkamer kom. “’n Sagter landing verseker dat jou baal nie seerkry nie,” vertel sy.

Die VariPack V165XC werk vir jou – nie jy vir hom nie. Daaglikse onderhoud word woerts-warts afgehandel met ‘n sentrale smeerpunt aan elke kant van die baler.

Dit is ‘n rare gebeurtenis dat ‘n VariPack verstop, maar as dit die slag wel gebeur, is dit maklik en vinnig om van die blokkasie ontslae te raak en met die baalwerk voort te gaan.

Die merkwaardige Krone-balers is beskikbaar by enige Rovic Leers-handelaar in die land, en indien jy nie weet waar om ‘n handelaar naby jou te kry nie, besoek gerus hulle webtuiste by www.rovicleers.co.za.