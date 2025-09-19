Revaro wys hul nuwe krag en styl by NAMPO Kaap
NAMPO Kaap bly een van die hoogtepunte op die landboukalender, en vanjaar het Revaro weereens gewys dat hulle ernstig is oor die plaaslike mark. Op die stoep van hul stand het ProAgri se joernalis, Natasha Pretorius, gesels met Marcel Moller van Revaro oor hul nuutste produkreeks. Van elektriese vurkhysers en splinternuwe TLB’s tot stylvolle gholfkarretjies en ’n avontuurleisure-reeks – Revaro het iets vir elke besoeker gehad.
Elektriese vurkhysers – krag sonder uitlaatgasse
Revaro se elektriese vurkhysers het baie belangstelling gelok. Hierdie masjiene bied die krag en betroubaarheid van ’n tradisionele vurkhyser, maar sonder die uitlaatgasse en geraas. Dit maak hulle ideaal vir pakhuise, kouekamers en enige binnenshuise toepassing waar skoon, stil werking belangrik is. Volgens Marcel is die oorskakeling na elektries ’n groot stap vorentoe vir baie boere wat toenemend bewus is van brandstofkoste en hul koolstofvoetspoor.
“Die elektriese vurkhysers is ’n laekoste, lae instandhouding oplossing. Hulle is maklik om te laai en bied uitstekende werkverrigting,” verduidelik hy. Boere het tydens NAMPO Kaap die geleentheid gekry om die vurkhysers self te toets en was veral beïndruk met die gladde hantering en vinnige reaksie.
Nuwe TLB-reeks – gebou vir Suid-Afrikaanse omstandighede
Nog ’n groot trekpleister was Revaro se nuwe TLB-reeks. Hierdie masjiene, beskikbaar in verskeie enjinklasse, is ontwerp om alles van slootgrawery tot vraglaai met gemak te hanteer. Die nuwe modelle spog met verbeterde hidrouliese stelsels, kragtige enjins en gemaklike, weerbestande kajuite.
“Ons het regtig geluister na wat boere nodig het,” sê Marcel. “Die nuwe TLB’s is sterker, vinniger en meer doeltreffend. Hulle het ook ’n syskuif-graafarm wat dit maklik maak om naby geboue en heinings te werk sonder om die masjien heeltyd te verskuif.”
Die betroubaarheid en laer bedryfskoste van die TLB’s is van die hoofredes waarom boere hulle oorweeg. Revaro se landwye diensnetwerk en goeie beskikbaarheid van onderdele gee verdere gemoedsrus.
Gholfkarretjies – gemak en styl vir plaas en lodge
Revaro het ook hul nuwe reeks gholfkarretjies bekendgestel, wat ideaal is vir wildsplase, gastehuise, lodges en selfs groter plase waar vinnige en gerieflike vervoer nodig is. Hierdie karretjies bied moderne ontwerp, goeie batterylewe en ’n gladde rit – perfek vir besoekersvervoer of net om vinnig van punt A na punt B te beweeg.
“Ons gholfkarre is baie meer as net vir die gholfbaan,” lag Marcel. “Hulle is veelsydig en kan selfs aangepas word vir werkstoepassings soos ligte vragvervoer.”
Adventure leisure-reeks – vir werk én speel
Die Adventure leisure-reeks het die avontuurlustiges onder die besoekers opgewonde gemaak. Hierdie robuuste terreinvoertuie is geskik vir ontspanningsritte, jag, toerisme of net om jou plaas op ’n nuwe manier te verken. Met hul stewige onderstel en kragtige enjins kan hulle enige terrein aandurf.
“Ons glo dat werk ook lekker kan wees,” sê Marcel met ’n glimlag. “Hierdie voertuie bring ’n element van avontuur na die plaaslewe en maak elke rit iets om na uit te sien.”
’n Vennoot vir die toekoms
Revaro se teenwoordigheid by NAMPO Kaap het weer bevestig dat hulle meer as net ’n masjienverskaffer is – hulle is ’n vennoot vir boere wat soek na betroubare oplossings. Met produkte wat alles dek van swaar werk tot ontspanning, wys Revaro dat hulle verstaan hoe divers die moderne boerderybedryf geword het.
“Ons missie is om die boer te ondersteun met masjiene wat waarde toevoeg, koste spaar en die werk makliker maak,” sluit Marcel af. “NAMPO Kaap gee ons die geleentheid om daardie verbintenis te wys.”
Vir boere en besoekers was Revaro se uitstalling ’n herinnering dat die regte toerusting nie net die werk vinniger en makliker maak nie, maar ook ’n bietjie plesier en gemak kan bring. Om meer uit te vind oor die toerusting wat Revaro bied, besoek hulle webblad by www.revaro.co.za, bel (+27)0-11-794-8271, of stuur vir Marcel ‘n e-pos by marcel.moller@revaro.co.za.
