Quardsen Beefmaster se reg-of-weg-metode verseker net die stérkste en béste beeste

Riana de Beer is ‘n alombekende gesig en naam in die Beefmaster bedryf -nie net vir haar keurings vernuf nie, maar ook vir die uitstekende genetiese bevordering wat sy saam met Quardsen Beefmaster behaal het. Hierdie jaar bied Quardsen Beefmaster hulle 16de produksieveiling aan, en met Riana aan die stuur beloof dit om een vir die boeke te wees.

Quardsen Beefmaster sal op 18 Julie 2024 by Monte Video veilingskrale spog met die room van die room in Beefmaster-genetika. By Quardsen Beefmaster glo hulle in ‘reg of weg’ en dit word beslis gesien in hierdie jaar se aanbiedinge.

Hoekom Quardsen Beefmaster?

Die leuse waarby Riana staan het ook deur gesyfer na die Quardsen Beefmaster se beleid waarvolgens sy haar kudde meet. “’n Koei moet elke jaar ’n sterk, goeie kalf gee, want dit is reg, as sy nie kan nie, dan is dit weg,” verduidelik Riana met erns.

Dit verseker dat die diere ’n streng seleksieproses deurgaan om hul vrugbaarheid en aanpasbaarheid te bevestig. Daar word dus op streng kommersiële en ekstreme toestande met die Quardsen diere geboer om te verseker dat die diere in dií toestande kan presteer en net die beste gehalte diere gelewer word.

“Want ’n dier wat nie aanpas nie, is ongelukkig en ’n ongelukkige dier sal nie vat nie.”

Hoekom Beefmaster?

“Ons het verskeie ander rasse in die verlede probeer, maar die Beefmaster het hulleself bewys in vrugbaarheid en met swaarder speenkalwers”, sê Riana.

Die Beefmaster het ook baie goeie aanpasbaarheid en temperament en vaar fenomenaal op ekstensiewe en intensiewe weiding.

Riana las by: “Beefmaster is oor die algemeen net ’n wonderlike ras om mee te boer.”

Quardsen Beefmaster verseker kopers van akkurate en betroubare syfers met goeie rekordhouding. Maak seker jy is by hierdie jaar se veiling.

Kyk hier na wat Quardsen Beefmaster op aanbod gaan hê:

