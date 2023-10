New Holland wys boere hulle flukse hooitoerusting by NAMPO Kaap 2023

Boerdery is pure plesier as jy die regte toerusting vir die taak het. New Holland is toegewyd aan die boer en om net die beste toerusting aan die boer te bied wat die taak flink, fluks en vinnig kan afhandel.

Jaco du Preez, bemarkingsbestuurder van New Holland Suider-Afrika vertel meer oor hulle wye reeks hooitoerusting by NAMPO Kaap 2023.