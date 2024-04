New Holland se TH7.32-teleskopiese hanteerder maak werk maklik op die plaas

Artikel verskaf

Min dinge maak boerdery so maklik en lekker soos ՚n betroubare teleskopiese hanteerder. New Holland het sy TH7.32-teleskopiese hanteerder in 2023 bekend gestel en sedertdien maak dié nuttige, veelsydige werktuig vele boere se swaar take lig.

Dit lig voorwerpe van tot 3,2 ton so hoog as 7 meter en dit is ‘n plesier om in die ultra-gemaklike, ruim kajuit met ‘n volle 360 grade uitsig te werk. Dié stabiele en maklik bestuurbare masjien hanteer enige taak op die plaas met sy 4×3 PowerShift™- transmissie, hidrouliese vloei van 140 liter/min en ‘n kragtige 98 kW-enjin wat 549 Nm wringkrag teen 1 500 opm lewer.

New Holland-telehanteerders lewer al meer as 20 jaar ‘n ongeëwenaarde lys kenmerke wat prestasie, betroubaarheid en bekostigbaarheid verseker. Die nuwe TH7.32 is ontwerp vir toepassings soos materiaalhantering, werk op die plaaswerf en die stapel van groot bale en is die ideale keuse vir akkerbou-, gemengde plaas- en kontraktoepassings. Met sy hoë krag-tot-gewigverhouding, wat die moeilikste take in allerlei omstandighede moontlik maak, is dit die eerste keuse vir veeleisende plaas- en kontrakoperateurs.

Verbeterde produktiwiteit

Die TH7.32 trek voordeel uit ‘n splinternuwe 4×3 PowerShift™-transmissie vir gladder ratwisseling en werkverrigting, wat ‘n beter bestuurservaring bied. Dit voldoen aan Vlak 3-uitlaatgasstandaarde en die verbeterde prestasie en ekonomie het verlaagde bedryfskoste tot gevolg. Daarby stel die herontwerpte kajuit nuwe standaarde vir lae geraas, maklike beheer en voortreflike gemak. Die beste-in-klas 600-uur dienstussenposes verseker dat die masjien langer aan die werk bly. ‘n Groot eenstukkap gee volle toegang tot die enjinruimte en onderste sypanele kan oopgemaak word om nog meer toegang tot die enjin te gee. Enjinolie, waterkoelmiddel, die verkoeler en die lugfilter is maklik bereikbaar en daaglikse inspeksie en dienste is eenvoudig om uit te voer.

Voortreflike gemak en ergonomie

Die TH-model beskik oor ‘n gevorderde kajuitontwerp wat verbeterde gemak, geraasonderdrukking en sigbaarheid bied vir maksimum produktiwiteit. Die nuwe LED-ligopsie kan tot 25 000 lumen gekombineerde beligtingskrag gee om nag in dag te verander en veiligheid en produktiwiteit te verhoog. New Holland het sy gevestigde kundigheid in trekkerkajuitontwerp gebruik vir dié kajuit, wat met 360 grade uitsig spog.

Die kajuit bied klasleidende ruimte en gemak en uitstekende algehele sigbaarheid met ‘n ongeëwenaarde uitsig oor die voorkant van die voertuig en die vurk wanneer dit heeltemal laat sak word. Hierdie ekstra sigbaarheid het ‘n groot invloed op produktiwiteit. ‘n Sitplekgemonteerde stuurstok is beskikbaar vir ergonomiese uitnemendheid wat veral moegheid bestry, en die kajuit spog met ‘n helder en sigbare instrumentpaneel. Gemaklike bestuur maak al die verskil tydens lang werkskofte met ‘n uiters gerieflike, verhitte sitplek.

Verbeterde gehalte en duursaamheid

Die TH7.32-teleskopiese hanteerder beskik oor ‘n dubbele U-vormige robotgesweisde balk wat buitengewoon sterk en duursaam is. Die H-vormige onderstel het massiewe wringsterkte en is ontwerp om in die veeleisendste toepassings te werk. New Holland gebruik die nuutste vervaardigingstegnieke in die produksielyn vir TH-modelle. Robotsweiswerk is ‘n belangrike vervaardigingsproses en verseker volgehoue gehalte tydens die onderstel- en balkkonstruksie. Hidrouliese dempers verseker gladde terugtrekking en verlenging. Die dempers beskerm ook die balk en operateur teen gereelde stampe en skudding. Die TH7.32 is ontwerp met 40/60 gewigsverspreiding, wat die behoefte aan aangehegte teengewigte uitskakel en verseker dat maksimum stabiliteit en trekkrag bereik word wanneer dit gelaai word.

Uitstekende hysontwerp

Met die TH7.32 kyk die balksilinder naby die skarnierpunt agtertoe en albei silinders strek in teenoorgestelde rigtings wanneer die balk opgelig word. Hierdie “teenoorgestelde aksie”-ontwerp verbeter die beheer van die balk en die algehele stabiliteit aansienlik.

Die laer swaartekragpunt en langer 3 m “hoek tot hoek” asafstandkonsep, tesame met die agtergemonteerde balk, dien as ‘n ingeboude teenbalans wat hierdie teleskopiese hanteerder moeilik maak om te klop. Dit kan voorwerpe so hoog as 7 m lig en het ‘n kapasiteit van 3,2 t. Die TH7.32 kom standaard met die palletvurke, maar daar is ՚n volledige reeks van plaaslike koppelstukke wat jy saam met jou eenheid of later kan bestel. Verskillende grootte bakke, kuilvoerbakke en baalhanteringvurke en klampe is beskikbaar.

Uitstaande enjinkrag en hidroulika

Die TH 7.32 se turboaangejaagde 4,5-liter viersilinderenjin voldoen aan Vlak 3-uitlaatgasbepalings, met uitstekende kraglewering van 98 kW en 549 Nm wringkrag teen 1 500 opm, wat dit moontlik maak om enige taak gemaklik te hanteer. Kragtige hidroulika verseker dat ‘n hoëverrigting veranderlikeverplasingsuierpomp ‘n maksimum van 140 liter/ min lewer, wat veelsydigheid in alle toestande bied met twee opsionele voorste hidrouliese hulpafsetpunte en bykomende agterste hulplyne.

Die New Holland TH 7.32-teleskopiese hanteerder is ‘n uitstekende keuse vir ophys en materiaalhantering op die plaas danksy groter hysvermoë, beter reikwydte, vinniger siklustyd en uitnemende beweeglikheid en stabiliteit wanneer daar met vragte gewerk word. Met al die krag en wringkrag wat ‘n boer nodig het om die moeilikste take op alle terreine te verrig, tesame met uitsonderlike brandstofdoeltreffendheid, kry hierdie nuwe model die werk vinnig en doeltreffend gedoen.

Vir meer inligting, kontak jou naaste New Holland-handelaar of Derrick Coetzee by (+27)82- 524-7447, of stuur ‘n e-pos na derrick.cotzee@cnh.com.