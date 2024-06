New Holland: Geel-en-blou wen goud by Stroperresies 2024!

Hierdie superstropers van New Holland is baas in enige mielieland.

Almal droom daarvan om die beste in iets te wees. Vir New Holland is daardie droom ’n werklikheid met die eerste plek wat hulle losgeslaan het by die Stroperresies 2024!

Derrick Coetzee, produkspesialis by New Holland, is baie opgewonde om te vertel presies wat dit is wat hulle stropers die bobaas-kampioene maak. “Ons het vanjaar twee masjiene ingeskryf; in Klas 6 die CR6.80 en in Klas 8 ons CR7.90-stroper wat ‘n Klas 7-stroper is. Die CR6.80 stroper is die verdedigende kampioen van verlede jaar se resies.”

New Holland se Twin Rotor-stropers is al in 1975 bekendgestel en het sedertdien bewys dat hulle die markleiers is ten opsigte van kapasiteit, graangehalte en kragdoeltreffendheid.

“Vir die afgelope 49 jaar het New Holland baie gewerk aan die vernuwing van ons stropers met die nuutste tegnologie en die fokuspunte van New Holland vir innovasie bly nog altyd dieselfde: kragdoeltreffendheid, graangehalte, strooigehalte en kapasiteit.”

In Suid-Afrika verskaf New Holland drie stropermodelle. Dit sluit in die bogenoemde stropers en dan ook die Klas 9 stroper, CR9.90. Die Klas 6 en 7 het 43-cm rotors (17 duim) en die Klas 9 het 56-cm (22 duim) rotors.

Derrick brei ook uit oor die kapasiteit van hierdie New Holland-bulle. “Die materiaalhyser (feeder) is toegerus met die Dynamic Feed Roll (DFR) om ‘n egalige vloei van materiaal na die Twin Rotor™ te verseker en die stelsel gee ‘n kragbesparing tot op 7 perdekrag. Ons sifoppervlak is 5,4 m2 op die Klas 6 en Klas 7 en op die Klas 9 ’n allemintige 6,5 m2.”

Die reguit vloei van materiaal deur die Twin Pitchrotors in New Holland se stropers verseker ’n egalige verspreiding van materiaal oor die hele oppervlak van die voorbereidingstafel en die sifoppervlak.

Oesgehalte is prioriteit!

So verduidelik Derrick: “Met die kombinasie van die Dynamic Feeder Roll en die eiervormige Twin Pitch-rotors, is ons gewasverplasing in hierdie masjiene baie goed. Omdat ons rotorspoed baie stadiger en ons konkaafopening baie groter kan wees, het jy ’n gewas-op-gewas dorsaksie, en nie meer ’n gewas-materiaal dorsaksie nie.”

Die Dynamic Flow Control beheer en kontroleer die vloei deur die rotors. “Vir die beste en skoonste graanmonster het ons stropers die gepatenteerde Opti-Clean en die Opti-Fanstelsels.”

New Holland maak hulle masjiene so kragdoeltreffend as moontlik om die bedryfskoste vir die boer laer te hou. Die eenvoudige uitleg van die stroper se aandrywing en die lae enjinkraggebruik hou die brandstofverbruik ook so laag as moontlik.

Voor in die koor met stroperoutomatisering

“Die Klas 7- en 9-stropers is toegerus met die IntelliSense-stelsel, wat ’n aanwins is vir iemand wat sy boerdery wil moderniseer. Die voordeel

van die IntelliSense-stelsel is dat die stroper al die nodige verstellings doen, sodat die operateur net aandag hoef te gee aan die vloei van die materiaal in die masjien in, die uittap van die graan en die omdraai op die wenakkers.”