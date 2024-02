New Holland bly aan die voorpunt van vernuwing

In die landboubedryf verander meganisasie en tegnologie deurlopend om masjiene en prosesse meer effektief te maak. New Holland gebruik hulle 40 navorsing- en ontwikkeling sentrums om die vraag na effektiwiteit te ontwikkel.

Met die nuwe T7 HD-reeks voeg ons, ons eerste Stage V trekker tot die reeks by. Daar is drie modelle in die reeks en ons fokus as ‘n begin op die middelste model, nl. T7.315 HD. Hierdie eenheid gebruik die ECOBlue™ HI-eSCR 2 stelsel (echo Selective Catalytic Reduction) om die uitlaatgasse te verminder. Hierdie innoverende nabehandelingstelsel is ‘n onderhoudsvrye, gepatenteerde oplossing wat bedryfskoste tot die minimum beperk.

Die Auto Command™ deurlopende veranderlike transmissie (CVT) dra by tot die effektiewe werking van hierdie eenheid. Dit is ook toegerus met die PLM Intelligence™ wat die Intelliview™ 12 skerm en SideWinder™ Ultra insluit. Dus is die uitleg soortgelyk aan die T8 en T9 trekker-reeks wat die operateur se werk vergemaklik as gevolg van eenvormigheid. Tellematics is ook standard saam met die automatiese stuurstelsel wat oop is vir RTK korreksie sein. Daar is baie ander standaard voordele soos kajuit en voor suspensie, LED ligte, hoë hidrouliese vloei, hoë hyserkapasiteit en dan die Blue Power verf en ontwerp-pakket.

Die nuwe T7-reeks is ‘n vervanging van die huidige T7000-reeks. Dit kry ‘n nuwe baaitjie met meer sigbaarheid uit die kajuit, kajuitsuspensie, radio en LED ligte. Hidrouliese olievloei en hyserkapasiteit is verhoog en het nou ‘n 4-spoed kragaftakker (PTO). Telematics is standaard saam met automatiese stuurstelsel, met RTX-satelietsein-opsie. Die drie modelle in die reeks is die T7.230 (132 kW), T7.245 (147 kW) en T7.260 (162 kW). Al drie eenhede kan met die 18×6 Power Command™ volle kragskakel ratkas of die Auto Command™ deurlopende veranderlike transmissie (CVT) toegerus word. Elektroniese hidrouliese koppelings kan ook nou saam met die Power Command™ ratkas bestel word soos versoek deur die mark. Verskeie ander opsies, soos die voorhyser met PTO, kan gekies word na-gelang van die boer se behoefte.

New Holland is ook ‘n voorstander vir tegnologiese veranderinge om nie net die werksaamhede van sy kliënte te vergemaklik nie maar ook om die omgewing te beskerm sodat daar nog lank boerdery aktiwiteite bedryf kan word.

Ons ontwikkel toerusting nie net vir gemak nie maar vir doeltreffendheid in alle aspekte.

New Holland se T6.180 Metaangas trekker is die wêreld se eerste 100% metaangas-aangedrewe produksietrekker en is die sleutel tot CO2-vermindering sonder om werkverrigting in te boet. Boere kan landbou- of diereafval (asook spesifiek-gekweekte energie gewasse) gebruik om biometaan op te wek. Hierdie sal die trekker aandryf, wat op sy beurt help om daardie einste gewasse te verbou. Met dieselfde kraglewering as sy diesel ekwivalent, trek jy ook voordeel uit die +-30% laer bedryfskoste. CO2-vrystellings is dan ook byna 0% met biometaan. New Holland bied dus ‘n ekovriendelike oplossing vir jou besigheid wat aangedryf word deur die natuur.

Kom besigtig hierdie eenhede tydens NAMPO 2024 buite Bothaville by die New Holland stal as jy nie voor die tyd die kans gekry het om dit te bekyk nie.

Vir meer inligting besoek www.newholland.com/za of kontak Jaco du Preez by 082-524-8898.