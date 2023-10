NAMPO Kaap 2023: Case IH is ELKE boer se droom

“Dit is vir ons lekker om betrokke te wees by dae soos NAMPO Kaap, om as landbougemeenskap weer bymekaar te kom en te gesels oor die nuwe tendense,” meen Stephan Nel, besturende direkteur van Case IH Suidelike Afrika.

Case IH is gefokus op die toekoms van landbou, en om die beste aan die boer te bied met hulle jare se kennis en ondervinding in die bedryf. Tydens NAMPO Kaap vanjaar het Case IH weer eens nie teleurgestel nie, en die jongste toerusting en tegnologie in hulle stal aan boere in die Wes-Kaap en regoor die land tentoongestel.

Hier is ‘n paar hoogtepunte van Case IH by NAMPO Kaap 2023: