Maak van elke veiling ’n triomf: ProAgri en Agri4All wéét hoe!

Fluit, fluit, die storie is uit, en jý stap weg met sakke vol geld! Dit is wat ons by ProAgri en Agri4All poog om reg te kry met elke liewe veiling wat ons bemark.

As jy jou veiling wil omskep in ’n suksesverhaal, is jy in goeie hande. Met dekades se ondervinding in die landboubedryf en ’n sterk digitale teenwoordigheid, het ons die wenresep om jou veiling op die voorgrond te plaas.

Hier is ons top tien redes hoekom jy ons kan vertrou met jou veilings:

Ons is kundiges in die veld

Met 30 jaar se ondervinding in landboubemarking, weet ons presies hoe om seker te maak jou veiling beland onder die regte paar oë. Ons ken die landboumark soos die palm van ons hand en ons passievolle en toegewyde span van meer as 40 spanlede werk saam om jou veiling die nodige blootstelling te gee.

Professionele videografie en die saamstel van video’s

Een kragtige beeld kan ’n hele storie kan vertel. Ons bekwame videograwe weet hoe om die perfekte oomblik vas te vang. Ons videos sluit drone-beeldmateriaal, onderhoude en hoogtepunte van die veilingsdag in. Verder maak ons vooraf video’s om al jou pragtige diere en die top lotte af te neem, om kopers solank nuuskierig en gretig maak om te koop. Die video’s word professioneel saamgestel in 2-3 minute wat ’n blywende indruk maak. Dit word ook op al ons platforms en YouTube kanaal versprei.

Joernaliste wat jou veiling lewendig maak

As dit kom by skryf, kan jy ons niks vertel nie! Ons skryf artikels wat jou veiling tot sy volle reg laat kom. Met joernaliste wat elke dag honger is om meer te leer oor landbou, kan jy seker van jou saak wees dat die kern van jou veiling reg oorgedra word. Nadat jy die artikel goedgekeur het, deel ons dit op platforms soos LinkedIn, Facebook, landbouverwante groepe en ons eie webwerwe om seker te maak die wêreld weet wat kom!

Prentjiemooi foto’s

Elke dier of item op jou veiling verdien om op sy beste gesien te word. Ons span neem professionele, hoëgehalte foto’s wat kopers lok.

Ontwerpe wat die oog lok

Ons bekwame ontwerpspan kan jou help om jou veilingsadvertensies, katalogusse, lotfoto’s, uitnodigings en meer saam te stel. Nog iets minder waaroor jy hoef te bekommer!

Katalogusse – digitaal en gedruk

Die boer weet dat ’n katalogus broodnodig is, maar o jinne, dit is baie harde werk! Nie meer vir jou nie, want as jy by ons bemark, kan ons dit namens jou behartig. Ons stel katalogusse saam wat al die belangrike besonderhede bevat. Ons doen dit in ‘n jap-trap vir jou in beide digitale en gedrukte formaat.

Blootstelling op al die regte platforms

Deesdae is digitaal die enigste ware vorm van bemarking. Ons gee jou veiling blootstelling op al die groot platforms – van ons verskeie Facebook-blaaie: ProAgri Facebook, Agri4all lewendehawe Facebook en Instagram tot YouTube en TikTok. Ons platforms bereik tot 42 miljoen mense per maand in 46 lande. En natuurlik hoe meer ogies jou veiling sien, hoe meer rande kry jy in jou bankrekening!

Ons webwerwe en uitgebreide netwerk is tot jou voordeel

Ons webwerwe, ProAgri, ProagriMedia en Agri4all maak dit maklik vir boere, kopers en ander telers om jou veiling te vind en meer oor jou aanbod te leer. Met 1,28 miljoen besoekers per maand is daar reuse geleenthede om jou veiling soveel blootstelling as moontlik te gee. Verder is daar ook ’n landboukalendar beskikbaar op ons webblad, waar al die veilings vir die jaar op een plek sigbaar is.

Sakpas pryse

Geld groei nie aan bome nie (as dit het, het elke boer ’n geld-tuin in plaas van ’n groentetuin gehad!). Daarom bied ons bemarkingspakkette aan wat by elke begroting pas. Ons volledige pakket kos R19 950 en sluit voor-, op- en na-veiling bemarking in. Vir ’n kleiner begroting bied ons ook ’n digitale opsie wat net so effektief is, vanaf net R3 900 (BTW uitgesluit).

Statistieke wat die praatwerk doen

3,5 miljoen – soveel keer word ons video’s per maand gekyk op sosiale media

2,8 miljoen keer wat artikels kwartaalliks op ons webblad gelees word

512 000 nuwe besoekers op ons webblad maandeliks

1,28 miljoen keer wat advertensies maandeliks gesien word

51,3 miljoen mense wat maandeliks via sosiale media bereik word

Vir die eerste maal, vir die tweede maal … verkoop! ProAgri doen jou bemarking!

Kontak Tiny Smith by (+27)82-698-3354 of tiny@proagri.co.za, of Bianca Henning by (+27)82-326-2572 of bianca@proagri.co.za om jou veiling vorentoe te vat.