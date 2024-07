Leehan Bonsmara-veiling: 23 Augustus 2024

Moenie Leehan Bonsmara se 18de produksieveiling in Kimberley misloop op 23 Augustus 2024 nie.

Leehan Bonsmara-stoet (naam ‘n kombinasie van Colleen en Johan Jacobs) is in 2002 geregistreer. Leehan Bonsmara’s is net buite Douglas in die Noord-Kaap.

45 Bulle en 150 vroulike diere gaan op die veiling beskikbaar wees.

Hoekom moet jy die Bonsmara-veiling bywoon?

Beeste met ‘n baie goeie temperament

Baie aanpasbar regoor die land

Baie gewilde ras

Baie groot genepoel om top diere aan te koop

Kontak Colleen by 082-553-1108 vir meer inligting of besoek hulle Facebookblad by https://www.facebook.com/leehanbonsmaras