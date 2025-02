Laat die vierwielle jou vryheid gee op die plaas

553 words

Waar ‘n bakkie te kort skiet sal enige van Smith Power Equipment se vierwielvoertuie die mas opkom. Van die Linhai Rustler of Polaris Sportsman vierwielmotorfietsreeks tot die Linhai T-Archon en Polaris Ranger alle terrein voertuie, by Smith Power Equipment sal jy die voertuig kry wat die beste vir jou werk.

Smith Power Equipment het onlangs verskeie van hulle vierwielmodelle saamgeneem na die Redstar Raceway moterfiets ekspo. Hier kon besoekers die Linhai Rustler 300 Sport, Linhai Rustler M170, Polaris Sportsman 570 EFI, Linhai T-Archon 400, Linhai T-Archon 550, Polaris Ranger 1000 asook die nuutste Smith gholfkarretjie, van nader bekyk.

Vierwielmotorfietse

Indien jy vining van een plek na ‘n ander moet beweeg op die plaas is ‘n vierwielmotorfiest maklik en gerieflik. Die motorfietse is kompak en rats, jy kan deur klein spasies en oor rowwe terrein beweeg sonder enige gesukkel.

Vierwielmotorfietse is net wat jy nodig het om gou na jou heining of vee te gaan kyk en in vergelyking met ‘n groter voertuig is hulle ook kostedoeltreffend.

Hoewel Smith Power Equipment ‘n wye reeks vierwielmotorfietse het, het hulle by die motorfiets ekspo hulle Linhai Rustler 300 Sport, Linhai Rustler M170 en Polaris Sportsman 570 EFI uitgestal.

Linhai Rustler 300 Sport beskik oor die volgende eienskappe:

275 cc enjin

2X4 en 4X4

4 slag enkelsilinder enjin

Die 2X4 het ‘n 14 liter brandstoftenk en die 4X4 het ‘n 13 liter tenk

Dra krag van 129 kg

Kan tot 150 kg sleep

Die voorste drarak kan 36 kg dra

Die agterste drarak kan 18 kg dra

Linhai Rustler M170

170 cc enjin

4 slag enkelsilinder enjin

10 liter brandstoftenk

Dra krag van 75 kg

Polaris Sportsman 570 EFI

567 cc enjin

Prostar 4 slag enkelsilinder enjin

17 liter brandstoftenk

Dra krag van 220 kg

Spog met ‘n sleep vermoë van 612 kg

Gesamentlike voor- en agterdrarak kapasiteit van 123 kg

Vierwielvoertuie

‘n Vierwielvoertuig kan jou sommer baie tyd en geld spaar op die plaas. ‘n Boer kan blitvinnig gereedskap of voorraad vervoer oor rowwe terrein of deur nou paaie. Hierdie voertuie kan ook aangepas word om implemente soos spreiers of strooiers te sleep, asook sleepwaens vir esktra dra kapasiteit.

In vergelyking met trekkers en bakkies is vierwielvoertuie baie meers kostedoeltreffend om te koop, gebruik en te onderhou. Moderne vierwielvoertuie kom met topklaas veiligheidskenmerke wat ‘n beter suspensie, brieke en meer insluit. Boonop is di took prettig om met die voertuie rond te rits.

Smith Power Equipment het die Linhai T-Archon 400, Linhai T-Archon 550 en Polaris Ranger 1000 by die motorfietsekspo uitgestal.

Linhai T-Archon 400

352 cc enjin

4 slag enkelsilinder enjin

26 liter brandstoftenk

Dra krag van 490 kg

sleep vermoë van 330 kg

Die Linhai T-Archon 400 het ‘n maksimum spoed van 62 km/h

2X4 of 4X4

grondvryehoogte van 280 mm

Linhai T-Archon 550

493 cc enjin

4 slag enjin

26 liter brandstoftenk

Dra krag van 720 kg

Sleep vermoë van 680 kg

Die Linhai T-Archon 400 het ‘n maksimum spoed van 70 km/h

2X4, 4X4 of lae 4X aandrywing is beskikbaar

Grondvryehoogte van 280 mm

Polaris Ranger 1000

999 cc enjin

4 slag tweesilinder enjin

43 liter brandstoftenk

Dra krag van 680 kg

Sleep vermoë van 1 134 kg

Die Linhai T-Archon 400 het ‘n maksimum spoed van 88 km/h

Die bak kan 454 kg dra

Grondvryehoogte van 305 mm

Dit kan met drie of ses sitplekke toegerus word.

Dit is duidelik indien jy ‘n voertuig soek wat jou rowwe plaaspaaie kan aanvat en vining en maklik rondbeweeg, het Smith Power Equipment net wat jy nodig het.

Besoek gerus hulle webstuiste by www.smithpower.co.za om hulle volledige reeks te sien.