Kunsmis, kalk, gips … Rovic se reuse RSS 13-18 Syncrospread strooi baie mooi

Boere het verstom gestaan oor die doeltreffendheid van die nuwe Syncrospread dubbelas-strooier wat Casper van Zyl van Rovic tydens vanjaar se Graan SA NAMPO by Bothaville in die Vrystaat bekendgestel het.

Casper is die ingenieur verantwoordelik vir die ontwerp van dié groter eenheid in die reeks.

Die nuwe Rovic Syncospread (RSS 13-18) se vlekvryestaalbak van 13 kubieke meter het ‘n inhoudsmaat van 18 ton. Ysterallooi-houers is ook beskikbaar, maar die voordeel van vlekvryestaal is dat dit langer hou.

Die Syncrospread-strooier is by uitnemendheid ‘n presisiestrooier. Die dryfband en draaiskywe word beheer, asook die draaiskyfspoed om strooiwydte aan te pas.

Dit is ‘n Isobus-strooier. Tans is daar ‘n Raven-stelsel op die strooier, maar dit kan met ‘n Topcon- of Greenstar-stelsel vervang word.

Daar is ook ‘n klepbeheerder van Hidec wat die olievloei na die draaiskywe en dryfband presies beheer. Die klepreguleerder is toegerus met ladingsensors wat direk aan die oliepomp gekoppel word en nie deur die bedrading op die stang (SUV) nie. Soos wat die strooier olie benodig, gaan daar ‘n sein na die trekker wat presies aandui hoeveel olie om na die strooier te stuur.

Die strooier se kettingvloer word aangedryf deur twee motors aan weerskante wat afsonderlik beheer kan word om materiaal na die uitlaatopening en die draaiskywe te voer.

Draaiskywe

Volgens Casper is die draaiskywe die belangrikste komponente van ‘n strooier.

Die draaiskywe is geskik vir die strooi van verskillende toedienings soos kalk, kunsmis, mus en gips. Die draaiskywe word onderwerp aan baie vibrasies soos wat die produk daarop val, daarom is dit toegerus met ‘n dubbele laer en ‘n huls wat die vibrasie tussen die draaiskyf en die hidrouliese motor kanselleer.

Die klipskeier aan die agterkant is deur Rovic ontwerp en gepatenteer, die doel daarvan is om klippe van die produk wat toegedien word te skei.

Volgens Casper moes Rovic deur ‘n proses van akkreditasie gaan. “Ons is baie trots om te sê ons kan vir julle ‘n geakkrediteerde presisiestrooier bied.”

Op hierdie groot strooier met sy inhoudsmaat van 18 ton is twee aste nodig, met ‘n askoppeling in die middel wat die gewig eweredig tussen die twee aste versprei.

Die agterste as is ‘n stuur-as wat sorg dat die as saam met die strooier draai wanneer dit nodig is om ‘n skerp draai in die land te maak. Die voorste as is ‘n geremde as wat aan die trekker se rem-aksie gekoppel kan word.

Rubberblokke onder die trekstang maak dit ‘n geveerde trekstang wat skokke op die strooier wat op ‘n ongelyk land ry absorbeer.

Trekstang

Aan die voorkant van die trekstang is ‘n BullPull-koppelstuk met ‘n bal aan die binnekant wat meer beweeglikheid tussen die trekker en strooier gee, veral as jy oor ruwe terrein ry om te strooi.

Alles aan die trekstang is verstelbaar in hoogte. Die BullPull kan op en af beweeg en die montering van die trekstang kan verander word om perfek aan enige trekker te pas.

Aan die binnekant van die strooier is ‘n rooster wat klippe van die produk skei. Daar is ook ‘n brug van vlekvrye staal wat modulêr is sodat die seksies maklik deur ‘n enkele persoon uitgelig kan word om byvoorbeeld op ‘n bakkie te laai.

Die strooier is toegerus met weegselle wat gekalibreer kan word. Soos wat die masjien strooi, verwerk dit die toedieningsprogram en die hoeveelheid produk wat reeds gestrooi is. Die presisiestelsel vergelyk die hoeveelhede en pas die kalibrasie outomaties aan.

Kontak www.rovic.com vir meer inligting oor die strooier.