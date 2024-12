Kry gemoedsrus op jou plaas met Gallagher se elektrieseheining-oplossings

By

Plaasbeveiliging gaan nie net oor jou gesin se veiligheid nie – dit gaan ook oor die beskerming van jou oeste en vee. Gallagher Animal Management verstaan dit beter as enigiemand anders en daarom bied hulle vir jou die nuutste tegnologie in elektriese heinings, sodat jy die gemoedsrus kan hê wat jy verdien.

Elektriese heinings is ideaal om wilde diere weg te hou van jou vee of oeste en om jou vee binne die grense van jou plaas te hou. Gallagher Animal Management se iSeries-bekragtigersgee jou heining ’n elekiese lading om ongewenste diere met ‘n geniepsige skok af te skrik, sonder om enige skade te veroorsaak. Met Gallagher Animal Management se wye reeks iSeries-bekragtigerskan jy jou heining presies volgens jou behoeftes aanpas.

Hierdie reeks kan met batterye of sonkrag aangedryf word en is ontwerp om te verseker dat meer krag die einde van jou heining bereik, terwyl die spanning aangepas word om krag te voorsien, selfs al is daar ‘n fout op die heining.

Die bekragtigers het hulle kan alle weerstoestande weerstaan en hulle beskik selfs oor ingeboude weerligbeskerming.

Gallagher Animal Management bied verskuifbare sowel as permanente oplossings. Hulle voorsien ook versnydingspasstukke waarmee ‘n bestaande of nuwe konvensionele heining geëlektrifiseer kan word (offset retro fencing).

Gallagher se wye reeks bekragtigers is geskik vir klein- en stokperdjieplase tot groot korporatiewe plase.

Met Gallagher Animal Management kry jy nie net ‘n uitstekende elektriese heining nie, maar ook volle beheer. Daarom sluit hulle iSeries-reeks bykomstighede in vir afstandbeheer en -monitering.

Hierdie bykomstighede sluit ‘n heiningmonitor in om die werkverrigting van jou heining te meet, asook foutopsporingstoerusting waarmee jy maklik foute kan opspoor vir vinnige en eenvoudige herstelwerk.

Tyd is geld, en daarom stel die Gallagher Ag Mobile-toepassing jou in staat om jou bekragtigers vanaf jou selfoon te moniteer en te beheer. Jy kan enige tyd en van enige plek af die status van jou heining nagaan, en selfs ‘n kennisgewing ontvang as iets verkeerd gaan.

Soms kan dit moeilik wees om jou vee na ‘n nuwe weiding te skuif, maar met die Smart Fence het jy ‘n draagbare, alles-in-een-elektriese heiningstelsel. Hierdie tydelike heiningstelsel bied jou dieselfde sekerheid as ‘n permanente oplossing, maar in ‘n maklik vervoerbare pakket.

Met Gallagher se elektrieseheining-oplossings is dit nie ‘n kwessie van hoe nie, maar van wanneer. Slaap rustig in die nag met die wete dat jou vee en oeste veilig is.

Besoek Gallagher Animal Management se webwerf, Gallagher South Africa Online Store, om meer te leer oor die verskillende opsies wat hulle vir jou plaas beskikbaar het.