Kry die beste produkte by Stihl SA

Stihl SA help boere en tuinliefhebbers om die regte gereedskap te kry om hulle werk te vergemaklik. Of jy nou ’n boom wil afsaag, jou blare in jou tuin maklik wil wegblaas of jou kar wil was, hulle het al die produkte wat jy benodig.

Rudi Kruger, nasionale verkoopsbestuurder van Stihl Suid-Afrika, vertel by NAMPO Kaap 2024 dat Stihl Suid-Afrika ’n filiaal is van ’n Duitse maatskappy en 98 jaar oud is vanjaar.

“Stihl het die beste gehalte produkte wat baie jare hou. Van huiseienaar tot kommersiële eienaar tot plaasboer. Ons het produkte vir alle aanwending. ’n Boer wil nie vandag iets koop en oor twee jaar is die onderdele nie meer beskikbaar nie, ons waarborg die onderdele,” sê hy.

Stihl het drie nuwe produkte vanjaar bekendgestel:

MSA 300 kettingsaag

Die saag is ’n sterk saag vir kommersiële gebruik en is ’n batteryproduk wat dit baie gerieflik maak.

Rugsak blaasmasjien

Hierdie blaasmasjien maak die werk nog makliker en ligter deur op jou rug te sit en ’n groot area skoon te kan blaas.

RE 130 elektriese hoëdruk-wassers

Hierdie wassers is ’n baie gewilde produk omdat dit jou kar kan was, hoë vensters kan bykom en veral ook jou sonpanele kan skoonmaak. Dit is 4 m lank en het ’n stoorplek langs die kant om die sproeiers en kabels te stoor.

Stihl se produkte word regoor Suid-Afrika deur hulle handelaarsnetwerk verskaf. Besoek ook STIHL se eie aanlynwinkel by https://www.stihl.co.za/