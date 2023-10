Knittex-net staan steeds sterk na 23 jaar

Arno Vlok boer met tafeldruiwe en steenvrugte buite Riebeeck-Kasteel naby Malmesbury in die Wes-Kaap. Hy skryf sy sukses toe aan nette wat die afgelope 23 jaar sy oeste teen verwoestende haelbuie beskerm.

Op die plaas, Welgevonden, wat Arno in 1994 gekoop het, is tot in daardie stadium met wyndruiwe geboer, maar hy het oorgeskakel na tafeldruiwe. “Om volhoubaar met wyndruiwe te boer het ‘n mens baie grond nodig. Ek het met tafeldruiwe grootgeword en is lief daarvoor,” vertel hy.

Hy het ook nektariens aangeplant, maar omdat die plaas in ‘n haelgordel lê, kon hy die eerste drie jaar geen perskes oes nie.

“Ons kry minstens een maal per seisoen gedurende Augustus-September hael. As daar net ‘n klein merkie op die jong vrug is, word die letsel al groter soos die vrug groei en uiteindelik kan so ‘n oes nie uitgevoer word nie.”

Hy het oesversekering oorweeg, maar dit was gans te duur. Al genade was om die boorde met nette toe te maak. Toe hy in 2000 nog 2,5 ha perskes aanplant, het hy Knittex genader om te kom raad gee. “Dis nou 23 jaar later, en daar is steeds vrugte onder daardie eerste net.”

Destyds was die konstruksies nog nie so verfynd soos vandag nie en houtpale en staaldraad is gebruik om die nette op te rig. Vandag word houtpale steeds gebruik, maar staalkabels word in die plek van die draad gebruik.

Verhoogde produksie

Sommer uit die staanspoor het die nette die produksie van 20 tot 30% opgestoot na 90%, en Arno het besluit om voortaan al sy aanplantings met net te beveilig. “Ons gebruik Knittex se ‘Kristal’-net met ‘n skadufaktor van 4, wat voldoende is vir die omgewing.”

Arno kan nie uitgepraat raak oor die hoë standaard van Knittex se diens nie. Hulle is altyd byderhand en gee raad. Die oprigting van die nette is een van die belangrikste aspekte. “Die konstruksie en die nette moet sterk genoeg wees om natuurelemente soos hael en kwaai wind suksesvol en volhoubaar te weerstaan. As die konstruksie nie reg is nie, skaaf die nette deur en verweer.”

Uitstaande gehalte

Die nette self moet ook die gewig van ‘n swaar haelbui kan weerstaan. “Soms is die hael nie te kwaai nie, maar as dit ‘n swaar bui is, rek die nette met tot ‘n meter en herstel weer agterna.”

Arno het volle vertroue in Knittex se nette wat van hoë gehalte gebreide materiaal vervaardig word. Die materiaal is liggewig, buigsaam, duursaam en volkome herwinbaar.

Die grootte van die gaatjies word deur die vervaardigingsproses vasgelê sodat die deurlaatbaarheid nie met verloop van tyd verander nie. Dit kan ook maklik herstel word indien dit per ongeluk beskadig word.

“As die net ‘n gaatjie kry, leer dit nie soos ‘n sykous nie en dit rafel ook nie uit nie. ‘n Mens kan die gaatjie maklik en suksesvol herstel,” sê Arno. Die nette word immers gewaarborg om tien jaar of langer te hou – en in Arno se geval is dit reeds 23 jaar!

Buiten beskerming teen die elemente, skep Knittex se SpectraNet wat vir die doel gebruik word, die ideale mikroklimaat wat gunstige, beheerde groeitoestande vir optimale groei en ontwikkeling van die vrugte bied.

Terwyl die nette ‘asemhaal’ weens die lugdeurlaatbaarheid, beskerm die uitgebreide nette altesaam 15 ha wat strek oor die bome en nektariens, asook 10 ha oor die wingerd en druiwe teen uiterste hitte en die ultravioletstrale van die son, en voorkom hitte- en sonskade.

Die nette help ook om water te bespaar deur evapotranspirasie te beperk. Die bome word op verhewe beddings geplant en met drupbesproeiing aan weerskante benat. ‘n Deklaag hou die vog in die wortelsone. Die nette help ook om die vrugte teen insekte en voëls te beskerm.

“Ek baie tevrede met Knittex,” sê Arno. “Hulle nette hou my oes veilig.”