Kalahari Beefmasters gefokus op gehardheid en aanpasbaarheid

Gedurende 2023, het Beefmaster veilings tot dusver goeie navrae, pryse, resultate en opkoms getoon. Die Kalahari Beefmaster veiling is beslis een op die Beefmaster kalender wat nie gemis moet word nie.

In 2014 is die eerste Kalahari Beefmaster veiling gehou waar V8 en OTK Beefmasters saam besluit het om ‘n jaarlikse veiling te hou. Die primere fokus was om goed aangepaste en geharde Kalahari Beefmasters aan te bied en te verkoop. Dit is die enigste geleentheid om stoet diere te verkoop, omrede daar geen Beefmasters uit die hand verkoop word nie.

V8 Beefmasters is een van twee Beefmaster telers wat twee rekordpryse behaal en opgestel het met bulle wat oor die miljoen rand verkoop het. Oor die jare heen het die groep gegroei wat nou bestaan uit 4 top telers in die land – onder andere V8 Beefmasters, OKT Beefmasters, B4 Beefmasters en LLL Beefmasters.

Daar was besluit op die naam Kalahari Beefmaster produksieveiling omrede al die beeste op aanbod vanuit die Kalahari gebied kom. Kalahari veld maak beeste gehard, elimineer hoefgroei en die beeste moet vêr loop om water te kry aangesien die beeste in semi-woestyn toestande leef.

Die visie en missie van V8 Beefmasters is om funsioneel doeltreffende beeste te teel met goeie breedte om hulle agterkwart. Hulle fokus op Tom Lasater se sespunt plan en streef daarna. Hiermee streef al die telers op die veiling na die volgende:

Beefmasters wat gehard en aanpasbaar is.

Die Beefmasters op aanbod moet van top genetiese gehalte wees. Hulle moet nageslag produseer wat in Suid-Afrikaanse toestande uitmuntend kan presteer.

Hulle moet hoë speenmassa, goeie melk, vrugbaarheid en goeie agterkwarte hê. Hulle beeste word streng gekeur vir elke veiling – die beeste wat nie voldoen na hulle hoë standaarde nie, word geslag.

Dagboek 5 Oktober 2023 om 11:00 vir die 9de Kalahari Beefmaster veiling wat plaasvind by Vryburg Skougronde.

Kliek hier om die veiling op Agri4all te sien

Op Aanbod:

70 Goed aangepaste Beefmasterbulle.

80 Geselekteerde vroulike diere.

Die volgende telers gaan diere op die 9de Kalahari Beefmaster veiling aanbied:

V8 Beefmasters (Paul van Vuuren Snr & Paul van Vuuren Jnr)

OKT Beefmasters (Jan Schoeman)

B4 Beefmasters (Bakkies Botha)

LLL Beefmasters (Loren Louw)

Vir meer inligting, kontak Andre Kock en Seun agente:

Dewald Marais by 082 853 3430

Andre Kock (Jnr) by 071 323 2449

Schalk Erlank by 082 558 6891

Malcolm Kock by 082 333 0911

Die aanlyn koop fasiliteit word deur Meerkat aangebied, gaan registreer op hulle webwerf indien jy nie die veiling fisies kan bywoon nie: https://www.meerkatonline.co.za/

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com