Jupidex deel opwindende nuus met boere!

Landboufinansiering bly een van die moeilikste uitdagings vir boere in Suid-Afrika. Boerdery is ‘n kapitaalintensiewe onderneming. Soos kritieke tye in die bedryf vir boere naderkom, raak hulle toenemend desperaat vir finansiering. Sonder finansiering kan daar nie produksie wees nie.

“Ons by Jupidex besef hoe die uitdagings in vandag se landboubedryf die hedendaagse boere kan kelder en daarom is ons baie opgewonde om goeie nuus met ons boere te deel,” sê ZW Nichols, segmentbestuurder by Jupidex.

WesBank en Jupidex vat hande

ZW verduidelik: “Die grootste fout wat boere kan maak wanneer dit by finansiering kom, is dat hulle goedkoper, maar minder geskikte werktuie kontant koop, terwyl daar uitstekende finansieringopsies teen die beste rentekoerse tot hulle beskikking is.

“Jupidex en WesBank het onlangs hande gevat om boere by te staan in hulle boerderysukses, deur finansieringsopsies op sommige van ons produkte te bied. Ons finansieringsopsie fokus daarop om aan ons boere toeganklike en pasgemaakte finansieringsopsies te bied sodat hulle die beste werktuie vir die taak kan aanskaf,” voeg hy by.

Op watter produkte is hierdie finansiering van toepassing?

“Die reeks produkte waarop ons finansiering bied, is ons Kverneland-, Vicon- en McHale-hooi- en voertoerusting,” sê ZW.

Hy brei ook uit: “Ons bied finansiering op ons volledige McHale-balers en -baaltoedraaiers, en so ook op ons Andreoli-boordtoerusting, Vicon- en Kverneland- snyers en op ons Kverneland-spuite. Ons bied ook tot en met twee jaar waarborg op ons Kverneland-toerusting wat op die finansieringsplan is.”

“In die toekoms sal ons ook finansiering bied op ons kunsmisstrooiers asook op ons grondbewerkingstoerusting,” voeg ZW by.

Voordele van Jupidex en WesBank se finansiering

ZW verduidelik: “WesBank is die afgelope veertig jaar een van die grootste finansieringshuise met voertuigfinansiering in Suid-Afrika, wat dit vir ons soveel makliker maak om saam met die boer ‘n pad te stap.

“Wat Jupidex en WesBank onderskei van die res, is die feit dat ons moedermaatskappy, Plenergy, al jare met WesBank sake doen, en ons het al oor die jare ‘n baie sterk verhouding WesBank opgebou. Ons verstaan mekaar.”

Hoe werk die proses?

Hy verduidelik: “Ons bied aan ons boere pasgemaakte en buigsame finansieringsopsies wat aan hulle plase se unieke vereistes voldoen. Die boer moet net seker maak hy of sy kry die regte rentekoers en die regte betaalstruktuur wat aan sy behoeftes voldoen.

“Ons bied ook mededingende tariewe en rentekoerse wat die boer help om steeds toegang te verkry tot ons reeks toerusting, en ons stap streef daarna om die proses so maklik as moontlik vir die boer te maak, van die aansoek tot goedkeuringsproses,” sluit ZW af.

Moenie toelaat dat kontantvloei jou slapelose nagte besorg nie – kontak Jupidex vandag nog vir jou gemoedsrus!

Vind by jou naaste handelaar meer uit oor Jupidex se finansieringsopsies en aanbiedinge. Vir meer inligting, kontak Jupidex by (+27)33-386-3574 of stuur ‘n e-pos na info@jupidex.co.za, of besoek hulle webwerf by www.jupidex.co.za.

Bepalings en voorwaardes geld en finansiering is onderhewig aan goedkeuring deur WesBank.

*Bepalings en voorwaardes geld:

Gestruktureerde betaalopsies beskikbaar

25% deposito oor 24 maande

Geldig terwyl voorraad hou

Slegs beskikbaar op geselekteerde OEM-voorraaditems

WesBank – ‘n afdeling van FirstRand Bank Bpk, ‘n gemagtigde finansiëledienste- en geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP20.