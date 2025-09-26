Groei vir Goud Toekennings 2025: Suid-Afrikaanse Graanprodusente breek vele rekords
Uitsonderlike prestasie in graanproduksie is weereens gevier tydens die jaarlikse Groei vir Goud-toekenningsfunksie, waar Suid-Afrika se top produsente vereer is vir hul uitmuntende opbrengste, innovasie en bydrae tot nasionale voedselsekuriteit.
Hierdie jaar se toekennings was histories, met ’n oplewing van nuwe nasionale rekords in mielie-, koring- en sojaboonkategorieë – wat die aanpasbaarheid en kundigheid van Suid-Afrikaanse produsente bevestig, selfs in ’n seisoen gekenmerk deur klimaatsuitdagings.
Rekordbrekende prestasies
• Koring: Beide die Noordelike en Suidelike Besproeiingskategorieë het nuwe rekordopbrengste opgestel, wat verbeterde kultivarkeuses en bestuurspraktyke beklemtoon.
• Mielies: Merkwaardig genoeg is daar in al ses streekkategorieë vir mielies nuwe rekords behaal – ’n weerspieëling van gunstige seisoenale toestande in kernproduserende gebiede, tesame met presisieboerdery en gevorderde genetika.
• Sojabone: Produsente het drie nuwe rekords behaal, met uitsonderlike opbrengste regoor besproeiings- en droëlandgebiede.
Die wydverspreide rekords in mielies en sojabone kan toegeskryf word aan ’n kombinasie van ’n besonder nat tweede helfte van die seisoen, verbeterde grondgesondheidsbestuur en die vinnige aanwending van hoëprestasiehibriede wat geskik is vir plaaslike toestande. Die droogte van die vorige seisoen het ook verseker dat voldoende voedingstowwe in die grond agtergebly het, wat verder tot die rekordopbrengste bygedra het. Terwyl die reën ideale toestande vir mielies en sojabone geskep het, het sonneblomme nie voordeel getrek uit die natter seisoen nie – wat beklemtoon hoe verskillende gewasse op klimaatsveranderlikheid reageer.
Viering van produsente se uitnemendheid
Wenners oor al die kategorieë het produsente uit KwaZulu-Natal, die Oos-Hoogland, Vrystaat, Noordwes, besproeiingsgebiede en verder ingesluit – wat die nasionale omvang en inklusiewe gees van die kompetisie weerspieël.
Die Groei vir Goud-toekennings is ingestel om uitnemendheid in opbrengs te erken, maar ook die innovasie, rentmeesterskap en veerkragtigheid agter daardie syfers. Soos Graan SA se Hoof van Toegepaste Ekonomie & Lede-dienste, Corné Louw, tydens die geleentheid gesê het:
“Hierdie toekennings is meer as net syfers op ’n opbrengsblad – dit is ’n bewys van die produsent se vasberadenheid, die wetenskap agter kultivarontwikkeling en die gesamentlike poging van ons landbouwaardeketting. Hierdie jaar se natter tweede helfte van die seisoen het mielie- en sojaboonopbrengste tot rekordhoogtes gestoot, terwyl dit ons herinner dat gewasse soos sonneblom ander uitdagings in die gesig staar, soos siektes – byvoorbeeld sclerotinia – wat opbrengste nadelig beïnvloed. Suid-Afrika se graanprodusente wys steeds dat hulle kan aanpas en steeds met die beste in die wêreld kan meeding.”
Vooruitkyk
Nou in sy sesde jaar het die Groei vir Goud-toekennings ’n baken geword van produsente-erkenning en landbouvooruitgang. Deur opbrengste te vergelyk en sukses te vier, moedig die inisiatief kennisdeling aan, motiveer dit produsente om grense te verskuif, en toon dit die noodsaaklike rol van die graanbedryf in die verseker van Suid-Afrika se voedseltoekoms.
