Elke boer se droom: Die Avant-stal het alles wat jy nodig het

Al die bybehore en aanhegsels wat jy nodig het om te boer – dit is wat Avant Suid-Afrika jou alles bied. Hulle produkreeks is so wyd dat jy nêrens anders hoef te gaan soek vir wat jy nodig het nie.

“Ons noem onsself die bybehorekonings. Daar is niemand wat soveel bybehore het as ons nie. Net in die Avant-stal het ons meer as 200 bybehore vir ons masjiene,” vertel Wally Loftey-Eaton, die besturende direkteur van Avant Suid-Afrika.

Avant Suid-Afrika is al agttien jaar in Suid-Afrika het ‘n hele reeks Avant-laaiers wat van Finland ingevoer word, die Digga-reeks masjienbybehore wat van Australië ingevoer word, die Berti-reeks hidrouliese deklaagbewerkers en taksnyers, asook die Sunbrush solarpaneelskoonmaakstelsel wat van Duitsland ingevoer word.

Sunbrush

Wally verduidelik dat die Sunbrush-stelsel bedoel is vir groot sonplase wat 100 MW en meer elektrisiteit opwek. Die stelsel kan lag-lag sowat 800 000 panele skoon was.

Wally vertel dat hierdie gevorderde stelsel nie jou panele beskadig nie en hulle ordentlik skoon was. Jy plaas bloot die hegstuk voor aan jou Avant-masjien en dan is jy reg om te werk.

“Daarmee saam verkoop ons gewoonlik ‘n deklaagbewerker ook, wat help om die gras onder en tussen jou panele kort te hou. Dit is ‘n skitterende masjien wat lekker werk vir kontrakteurs en diegene wat die onderhoud op sonplase doen.”

Digga-reeks

Die Digga-reeks behels slootgrawers en awegare. Albei bybehore word ook gebruik wanneer sonplase opgerig word.

Avant Suid-Afrika het rotsboor- en semi-rotsboorbybehore in die reeks. Die awegaar kan gebruik word om gate te boor. Omdat dit so belangrik is om reguit te boor, het die Digga-awegaars LUD ligte op die kop. Die ligte skyn almal groen wanneer daar reguit geboor word sodat die operateur altyd kan seker wees hy doen sy werk reg.

Met die opstel van ‘n sonplaas kan hierdie awegaar gebruik word om gate te boor en om skroewe in die grond in te draai. Hierdie tipe skroewe vorm die basis waarop die sonpanele geïnstalleer word.

Die slootgrawer word weer gebruik om kabels in die grond te plaas. Die Digga-bybehore kan aan die Avant-laaier gebruik word.

Berti

By Avant Suid-Afrika kan jy ook die Berti-reeks bandaangedrewe deklaagbewerkers koop. Hierdie swaardiens deklaagbewerkers is geskik vir ontbossing.

“Praat gerus met ons. Ons het van die masjiene in die veld en dit werk baie goed. Dit is nie net ‘n toegewyde ontbossingsmasjien nie, en hierdie deklaagbewerkers is van die allerbeste gehalte,” sê Wally.

Boomskudder

Al hoe meer Suid-Afrikaanse boere plant neutbome. So twee jaar gelede het Avant Suid Afrika hulle boomskudder bekendgestel om oestyd vir hierdie boere kinderspeletjies te maak.

Wally sê dat dit soms ‘n probleem is om al die neute op die grond te kry. Hulle boomskudder is so ontwerp dat jy die spoed kan beheer waarteen hy skud. Dit beteken dat dit nie die bome se bas seermaak nie, en net die ryp vrugte val grond toe. Die wat nog nie ryp is nie, bly aan die boom sodat jy later kan teruggaan en weer oes.

Jy kan ook die hegstuk van jou Avant-laaier verwyder en hom wegbêre terwyl jy die Avant-laaier vir ander take op die plaas gebruik.

“Die boomskudder is baie meer veelsydig en ook baie goedkoper as om ‘n toegewyde boomskudder te koop wat net een taak kan verrig,” meen Wally.



Naverkopediens

By Avant Suid-Afrika kan jy seker wees dat jy net die beste naverkopediens kry. Wally vertel dat dit nooit lekker is as ‘n klant jou oor-en-oor bel oor ‘n masjien wat staan nie, daarom doen hulle alles wat hulle kan om so ‘n situasie te vermy.

Hulle onderdelepakhuis is volgepak en Wally verseker dat hulle dit kan regmaak wat hulle verkoop. “En ‘n ou wat vir jou sê sy goed breek nie … Daar bestaan nie so iets nie,” lag Bertie

Om meer uit te vind oor Avant se reeks nuttige werktuie en aanhegsels, besoek hulle webtuiste by www.avantsa.co.za