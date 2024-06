CRI Fluid Systems het die regte pompe vir jou plaas

Boere landwyd maak staat op CRI se betroubare pompe en dra by tot hierdie maatskappy se reputasie en merkwaardige jaarlikse groei vanaf ’n klein winkel tot en met twee-en-dertig fabrieke regoor wêreld.

Dylan Dickenson, die verkoopsbestuurder in die Wes Kaap, sê dat die maatskappy in 1961 in Indië gestig is, toe daar ’n behoefte ontstaan het aan besproeiingstoerusting in die land. Die maatskappy het vinnig sy vlerke gesprei en word nou in 120 lande regoor die wêreld verteenwoordig.

Dylan noem verder dat daar ten volle gehaltebeheer oor die produkte is, van die begin tot die einde van die vervaardigingsproses. Daar is geen uitkontraktering na ander maatskappye en dus kan die pompe teen ‘n meer bekostigbare prys verkoop word. Geen ander pompmaatskappy kan dit sê nie. Dit is beslis hulle aantrekkingskrag in die bedryf.

Meer oor CRI:

Meer as 300 000 m 2 onderdak toegerus met die nuutste masjinerie.

onderdak toegerus met die nuutste masjinerie. Jaarlikse produksievermoë van meer as twee miljoen pompe en motors.

20 000 afsetpunte en 1 500 dienssentrums .

Vervaardig 100% vlekvrye staalpompe.

Toegerus met die nuuste sagteware en gevorderde tegnologiese gereedskap.

Word erken deur die Departement van Wetenskap en Tegnologie.

Indiese en internasionale sertifiserings soos CE, CSA, TSE, NSF, ISI, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001

Veertien keer wenner van EEPC- (Engineering Export Promotion Council) -toekennings

Vyf keer wenner van die Nasionale Energiebewaringstoekenning.

CRI Suid-Afrika bedien vyf segmente: Landbou, sonkrag, afvalwater, geboue en nywerhede, en laastens die mynbedryf.

Om kontak te maak met CRI SA skakel gerus die hoofkantoor in Midrand by 011-805-3681 sodat jy verwys kan word na jou naaste handelaar.