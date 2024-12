Cerealis maak die beste planters beter

416 words

In die hartjie van die Noord-Kaap het Willie Kruger, ‘n toegewyde boer van Hartswater, vernuwing omhels om sy boerdery na nuwe hoogtes te voer.

Willie boer met ‘n uiteenlopende reeks gewasse, insluitend pekanneute, mielies en springmielies, en het nog altyd maniere gesoek om sy opbrengste te optimaliseer en sy prosesse te stroomlyn.

Hierdie strewe het hom gelei na Cerealis, ‘n maatskappy wat spesialiseer in landboupresisiestelsels wat boerderytoerusting aanvul en opgradeer om beter te werk.

Willie gebruik die jongste John Deere-planttoerusting, bekend vir betroubaarheid en die nuutste tegnologie. Tog, met Cerealis Precision Planting, het hy sy plantdoeltreffendheid tot nuwe hoogtes gevoer. Deur Cerealis-stelsels soos vDrive, DeltaForce en FurrowForce by sy planter in te sluit, het Willie werklik die voordele van presisielandbou ontsluit.

DeltaForce: Ry-vir-ry afwaartsedruk-outomatisering

DeltaForce aanpassing ‘n stap verder. Hierdie stelsel bied geoutomatiseerde ry-vir-ry afdrukaanpassings in reaksie op landveranderlikheid. Deur te verseker dat elke ry die korrekte hoeveelheid afwaartse druk ontvang, verminder DeltaForce opbrengsverliese en skep ‘n omgewing vir gewasse om ten beste te presteer. Vir Willie was hierdie presiese beheer ‘n deurbraak in sy mielie- en springmielie-oeste. Hy sê dit verseker ‘n eenvormige plantdiepte, lei tot beter ontkieming en gesonder gewasse – en dit is bewys!

FurrowForce: aanpasbare tweestadium

Die laaste stap in die plantproses is om die voor sorgsaam toe te maak, wat noodsaaklik is vir ontkieming. FurrowForce pas by planttoestande aan met sy tweestadiumstelsel wat lugsakke in die grond verwyder en die grond ferm om elke pit vas te trap om vog te behou en goeie kontak tussen die saad en die grond te verseker. Dit gee Willie die vertroue dat sy gewasse die beste kans het om eweredig en eenvormig te groei; iets wat hy oor al sy landerye opgemerk het.

‘n Boer se perspektief

Willie getuig dat met die integrasie van Cerealis-stelsels sy mielies meer eenvormig as ooit tevore. “Die eenvormigheid en egaligheid in my lande gee my nou gemoedsrus. Ek weet dat my oes goed sal wees,” sê hy. Hierdie eenvormige groei het die algehele produktiwiteit en winsgewendheid van sy plaas verbeter.

Cerealis bewys die krag van presisielandbou en demonstreer hoe gevorderde tegnologie bestaande toerusting kan aanvul om werkverrigting te optimaliseer. Vir boere soos Willie is die resultaat ‘n mengsel van vernuwing en tradisie, wat verseker dat elke oes ‘n sukses is.

