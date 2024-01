Bontera deel kennis oor die verbetering van opbrengs en kwaliteit

Die moderne boer staar heelwat uitdagings in die gesig; sommige histories, sommige hedendaags, en sommige wat eenvoudig nie vermy kan word nie – almal van hulle gooi die spreekwoordelike klip in die ploeg wanneer dit by begrotings kom.

“Die grootste uitdaging wat ‘n boer in die gesig staar met begrotingstyd, is dat hy nie kan nie. Die boer het min of geen beheer oor die prys van sy produkte of die koste van sy saad, kunsmis, chemikalieë, en brandstof ,” sê Chris van der Schyf, verkoopsbestuurder by Bontera SA.

“Die enigste ding wat die boer kan doen, is probeer om sy opbrengs te makimaliseer, maar in die meeste gevalle probeer boere eerder kostes sny. Dikwels kies die boer goedkoop insette, wat nie bydra tot optimale opbrengste nie en eintlik hul “bottom line” nog slegter laat lyk.”

Verskeie faktore om in ag te neem

Boere het min beheer oor die verkooppryse van hul produkte. Hierdie pryse wissel gedurende die seisoen, en dit is moeilik om te weet wanneer ‘n mens moet verkoop of ‘n sekere prys op kontrak vas maak. Met baie faktore wat die prys van insette, soos kunsmis en chemikalieë, beïnvloed en die markte wat baie volatiel geword het, is die besluit oor wanneer om watter inset aan te koop ook ‘n baie moeilike een.

Daar is so baie faktore wat boere in ag moet neem, en niemand kan ‘n kenner wees op al hierdie terreine nie. Dit is hoekom dit so belangrik is vir ‘n boer om ‘n span van kenners te hê wat hom of haar ondersteun, in verskeie velde vanaf gewasbeskerming, kultivaarkeuse, bemarking van sy produkte en nog meer.

Nuwe oplossings om opbrengste te maksimeer

Biologiese en regeneratiewe oplossings is bewys om gewasopbrengs, – kwaliteit en – weerstand te verhoog. Hierdie tipe oplossings kan boere help om baie van die skommelinge van seisoen tot seisoen te minimaliseer of uit te skakel. Dit sluit dinge in soos die doeltreffendheid van chemikalieë, die effektiewew gebruik van kunsmis, die plant se vermoë stres te verdra, en nog baie meer. Dit alles dra by tot die uiteindelike resultaat om dié seisoen se opbrengs meer in lyn met die verwagte opbrengs te bring, wat dit weer makliker maak om vir die volgende seisoen te begroot.

Hoe om ‘n nuwe oplossing te integreer

Die implementering van ‘n nuwe oplossing kan ‘n uitdagende taak wees. “Geen twee boere is dieselfde nie. Grond, omgewingsfaktore, praktyke, gewasse, toerusting; hierdie is slegs ‘n paar van die dinge wat oorweeg moet word wanneer ‘n nuwe oplossing geïmplementeer word,” sê van der Schyf.

‘n Deeglike ondersoek moet deur ‘n boer en sy span van kenners uitgevoer word om te verseker dat alle faktore in die besluitnemingsproses aangepreek word. Bontera is ‘n maatskappy wat passievol is oor die beskerming van die omgewing, en hul span van kenners in biologiese produkte is gereed en bereid om boere te help om volhoubare biologiese oplossings te implementeer.

“Ek glo vas daaraan dat ‘n boer enige nuwe oplossing behoorlik moet toets wanneer hy dit vergelyk met sy huidige standaard,” sê van der Schyf.

“Die probleem met kleinskaalseproewe is dat daar te veel veranderlikes is en dit weerspieël nie die werklike waarde wat ‘n nuwe oplossing kan bring nie. Grootskaalseproewe lewer meer akkurater data, en as daardie data nie is wat verwag was nie, is dit makliker om ondersoek in te stel en uit te vind hoekom dit die geval is.”

Die ondersoek moet bepaal of die nuwe oplossing prakties in die huidige stelsel gaan inpas, asook of die stelsel verander of verbeter kan word. Dit moet ook indetifiseer wat die hoofprobleme is wat aangespreek moet word, en kyk of iets anders dalk eers aangespreek moet word om die nuwe oplossing tot sy volle potensiaal te laat bydra.

Wanneer om hierdie besluite te neem

Die beste tyd om besluite te neem, is sodra die vorige seisoen afsluit, terwyl die probleme wat tydens die seisoen ondervind is, nog vars in die geheue is. Dit laat ook genoeg tyd vir boere om indiepte besprekings met hul span te hê en ‘n aksieplan te formuleer, met genoeg tyd om die voorgestelde oplossings te implementeer.

Die Bottom Line?

“Innovasie is noodsaaklik, en konsekwentheid is sleutel,” sê van der Schyf. Elke boer se begroting moet ruimte maak vir innovasie en die implementering van nuwe, meer volhoubare oplossings. Biologiese produkte wat meer konsekwentheid bied, behoort ‘n vasgestelde plek in enige boer se begroting te hê.