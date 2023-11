Boer Soek Equipment aangebied deur LiuGong Machinery en Burgers Equipment

Was dit liefde met die eerste oogopslag?

Burgers Equipment and Spares en LiuGong Machinery het dalk die werktuig wat jou hart sal steel.

Of dit nou die reuse 922E is of die 77A laaigraaf vir jou grou en laaiwerk geskik is, daar’s ‘n pot vir elke deksel — of ‘n masjien vir elke boer!

Besoek enige Burgers tak regoor Suid-Afrika om nou ‘n afspraak met hierdie hartebrekers te maak.

https://youtu.be/X3UPhxkZlhw

Vind jou naaste handelaar op: https://mea.liugong.com/dealer/