Bemark maklik en vinnig vir NAMPO met Agri4All

NAMPO is om die draai en bemarking is nou belangriker as ooit. Agri4All doen die harde werk vir jou, terwyl jy al die voordele pluk. Hetsy jy feesgangers na jou stalletjie wil nooi of NAMPO-winskopies wil adverteer, Agri4All kan jou help.

Agri4All is nie bloot ‘n advertensieplatform nie. Die platform se datagedrewe strategieë verseker dat jou advertensie onder die regte oë beland. Jou bemarkingsplan word so saamgestel dat dit by die regte gehoor uitkom op Facebook, Instagram, Tiktok, Linkedin en Youtube.

Met Agri4All word jy deel van ‘n netwerk van landbou-ondernemings en klante. Dit gee jou die geleentheid om jou produkte en handelsmerk strategies te posisioneer en vooraf opwinding vir jou NAMPO-produkte te skep.

By Agri4All weet hulle dat elke produk uniek is; dit is nie bloot so maklik soos net ‘n plasing op sosiale media nie. Die Agri4All-span gebruik hulle landbou-kennis om die beste bemarkingspakket vir jou saam te stel, pasgemaak vir jou bedryf en jou produk.

Jy kan self ook jou landbouprodukte aanlyn lys en bemark deur net na die platform te gaan en die volgende stappe te volg:

Lys jou item – Plaas nuwe of gebruikte produkte op die platform. Jy kan dit self doen, of met die hulp van Agri4All se vriendelike span. Die span sal jou dan kontak om jou veldtogbesonderhede te bespreek.

Wat het jy nodig om af te skop?

Om jou produkte suksesvol op Agri4All te lys, het jy die volgende nodig:

Geldige e-posadres en selfoonnommer

Duidelike, hoëgehalte foto’s van jou produk

‘n Prys en ’n akkurate beskrywing van jou produk

Hoe maak jy jou aanbieding suksesvol?

Skryf ’n duidelike titel: Gebruik toepaslike soekwoorde en sluit belangrike besonderhede soos handelsmerk, model en grootte in; is dit ‘n gebruikte of nuwe produk.Vir lewendehaweverkopers – ‘n duidelike uiteensetting van die dier/e op aanbod, die ras, gewig en enige ander belangrike besonderhede.

Maak seker jy is reg vir NAMPO; begin vandag reeds bemark op die Agri4All-webwerf. Vir enige navrae, kontak Nita Volmer-van Zyl, produkbestuurder van Agri4All, deur ‘n e-pos te stuur aan nita@agri4all.com, of skakel haar by (+27)79-515-8708.