Aandag varswaterhengelaars! African Hunter & Outfitters hou nou Loutjie Louwies-produkte aan

African Hunter & Outfitters is ‘n toonaangewende verskaffer van hoëgehalte jag- en hengeltoerusting, wat spesialiseer in produkte wat die behoeftes van ernstige buiteluggeesdriftiges vervul.

As ‘n trotse handelaar van Loutjie Louwies Signature Series-aas, bied hulle ‘n verskeidenheid eersteklas hengelprodukte aan wat ontwerp is om varswaterhengelaars se vangste te verbeter.

Met ‘n diepgaande kennis van die plaaslike hengelmark en ‘n voorkeur vir gehalte, verseker African Hunter & Outfitters dat hengelaars toegang het tot die mees doeltreffende en bewese aas vir sukses by die water.

Meer oor Loutjie Louwies Signature Series-aasprodukte

Loutjie Louwies se Signature Series is ‘n reeks hoëgehalte aasprodukte wat spesifiek ontwerp is vir varswaterhengel. Die reeks sluit verskeie produkte in, soos 50 ml-botteltjies konsentrate, doopmiddels, harde dryfaas (floats), spuitmiddels en gegeurde mielies. Hierdie produkte is beskikbaar in ‘n verskeidenheid geure en smake om verskillende vissoorte te lok.

Loutjie Louwies se Signature Series-aas is gewild onder varswaterhengelaars vanweë die volgende redes:

Ontwikkel deur ‘n hengelmeester

Loutjie Louw is ‘n bekende en ervare hengelaar in Suid-Afrika. Sy jarelange ondervinding en kennis van visgedrag het gehelp om ‘n aasreeks te ontwikkel wat spesifiek ontwerp is vir suksesvolle varswaterhengel.

Hoëgehalte bestanddele en formulering – WAT WERK!

Die Loutjie Louw Signature Series word gemaak van gekose bestanddele wat ‘n sterk geur- en smaakprofiel het om visse vinniger te lok en langer te hou in ‘n gebied. Die geure is spesifiek gekies en getoets om goeie resultate te lewer.

Verskeidenheid produkte vir verskillende tegnieke

Die reeks sluit in:

50ml konsentrate en doopmiddels – vir ekstra geur en lokmiddel

Bol-doopmiddels – dikker gegeurde doopmiddels wat langer hou

Harde dryfaas (floats) – drywende aas vir spesifieke spesies

Gegeurde mielies – natuurlike en geur-versterkte mielies vir karp en ander vissoorte

Bewese sukses in Suid-Afrikaanse waters

Hierdie aas word wyd gebruik in kompetisiehengel en vryetydshengel, met baie hengelaars wat van sukses met die produk getuig. Die produkte is boonop bekostigbaar en nou beskikbaar by African Hunter & Outfitters!

Al die produkte beskikbaar op een webwerf

African Hunter & Outfitters bied jou ook die geleentheid om nou AL jou gekose visvang- en jagprodukte deur hulle webwerf te bestel! Besoek hulle webwerf by https://africanhunter.co.za/. Vir enige ander navrae stuur ‘n e-pos aan info@africanhunter.co.za of kontak hulle by 011-894-6399.