Video: Van saad tot sonneblom en al die groeistadiums tussenin

pionee sonneblom TN

Pioneer weet van sonneblomme en in hierdie video wil hulle so paar van jou sonneblom vrae beantwoord.

Volg gerus vir Phillip Fourie, lanboukundige vir Pioneer Saad Suid Afrika terwyl hy jou deur die groei stadiums van ‘n sonneblom vat. Van die vegetatiewe groeistadium, die vroë reproduktiewe stadium, die vol blom stadium en laaste die laat reproduktiewe stadium.

Weet jy wanneer is die perfekte tyd om jou sonneblomme te oes? Wil jy weet waarvoor om uit te kyk terwyl jou plant opkom? Phillip en Pioneer het die antwoorde.

