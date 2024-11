Wolmark styg met 3%

By

Op die 12de veiling van die 2024/2025 verkoop seisoen,was die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:

Veseldikte (µ) 17µ 18µ 18,5µ 19µ 19,5µ 20µ 20,5µ 21µ 22µ Nie-RWS 19900c +2.1% 18100c +2.8% 17200c +2.4% 16800c +2.4% 16400c +3.8% 16000c +3.9% 15700c +3.3% 15400c +3.4% 14800c +2.8% RWS Gesertifiseer 20900c +2.0% 18600c +1.6% 17900c +2.3% 17500c +2.3% 17100c +3.0% 16500c +3.1% 16200c +3.2% 15900c +3.2% 15300 +3.4% % Verskil +5.0+% +2.8% +4.1% +4.2% +4.3% +3.8% +3.2% +3.2% +3.4% GEMIDDELDE MARK AANWYSER RWS 166.88 +3.0%

Die grootste kopers op die veiling was: BKB Pinnacle Fibres (2 680 bale), Modiano SA (2 316 bale), Standard Wool (1 964 bale). Van die 7 526 bale wat BKB aangebied was, is 7 425 bale verkoop (99%)

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

BKB TOP 10 NASIONAAL

Naam Skema Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1 KAREEKRANS & DRAAI VAN VISRIVIER RWS SOMERSET-OOS BFFH MWF4E.73 15.1µ 68.8 36 23000c 2 DH CURRIE FARMING TRUST RWS CATHCART CFFH MWF4E.66 14.8µ 73.8 39 22000c 3 KAREEKRANS & DRAAI VAN VISRIVIER RWS SOMERSET-OOS AFFH MWF4E.82 15.5µ 69.7 38 21800c 4 DH CURRIE FARMING TRUSTING RWS CATHCART BFFH MWF4S.75 15.6µ 74.1 48 21000c 5 DH CURRIE FARMING TRUST RWS CATHCART BFH MWF4E.79 16.1µ 75.5 42 19500c 6 LOOTS EN LOOTS BDY (PTY) ADELAIDE BH MWF4E.80 15.6µ 76.9 47 18500c 7 DH CURRIE FARMING TRUST RWS CATHCART HBKS MWF5M.65 15.3µ 70.5 42 18500c 8 LOOTS EN LOOTS BDY (PTY) ADELAIDE CH MWF4E.68 15.2µ 74.9 43 18390c 9 CHAMAR BDY (PTY) LTD RWS ADELAIDE BFH MWF4E.74 16.1µ 74.5 48 18000c 10 CHAMAR BDY (PTY) LTD RWS ADELAIDE HBKS MWF5M.72 16.1µ 70.3 44 18000c

Die volgende veiling is geskeduleer vir 20 November 2024.

Bron: BKB