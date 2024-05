Vir wêrelklas konstruksietoerusting, klop aan Wacker Neuson se deur

Agtergrondinligting oor Wacker Neuson

Ons is ‘n wêreldwye vervaardiger en verspreider van ligte en kompakte toerusting vir onder andere die konstruksie- en landbou-industrieë. Wacker Neuson, wat in 1848 gestig is, het aansienlik gegroei en het ontwikkel van ‘n klein smidswinkel in Dresden, Duitsland, tot ‘n prominente naam in die toerustingvervaardigingsbedryf. Ons hoofkantoor is in München, Duitsland, geleë en ons is wêreldwyd werksaam om hoëgehalte masjinerie te verskaf wat aan die veeltallige behoeftes van ons kliënte voldoen.

Ons is bekend vir innoverende ingenieurswese, robuuste toerusting en ‘n wye diensnetwerk. Wacker Neuson het in 1980 na Suid-Afrika uitgebrei, en sedertien is Wacker Neuson produkte en dienste in Suid- en Sub-Sahara Afrika beskikbaar. Ons beskik tans oor ‘n verskaffersnetwerk van 23 handelaars met meer as 70 takke in Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Swaziland, Mosambiek, Zimbabwe, Kenia, Ethiopië, Tanzanië en die Ivoorkus.

Produk- en diensaanbod

Ons bied ‘n wye reeks produkte en dienste wat ontwerp is vir verskeie industrieë, insluitend konstruksie, landskapsontwerp, landbou, en bosbou. Ons produkportefeulje word in verskeie sleutelkategorieë verdeel:

Ligte toerusting: Dit sluit kompaksietoerusting (stampers, vibrerende plate en rollers), betontegnologie (interne en eksterne betonvibrasie-toerusting), sloping (brekers en sae) en werksterrein-tegnologie (beligting, kragopwekkers en water- en sedimentpompe) in. Kompakte toerusting: Dit sluit kompakte wiellaaiers, graafmasjiene, dumpers en teleskopiese hanteerders in. Hierdie masjiene is noodsaaklik vir swaardienstake in konstruksie- en landbou-omgewings. Digitale oplossings: Ons digitale oplossings sluit in Smart Glasses vir intydse afstandondersteuning, EquipCare vir omvattende telematika en proaktiewe toerustingbestuur, en EquipTrack vir en geoptimaliseerde benutting van toerusting. Hierdie oplossings is ontwerp om doeltreffendheid te verhoog en stilstandtyd tot die minimum te beperk. Na-verkope-ondersteuning: Ons is toegewyd daaraan om omvattende naverkope-ondersteuning te bied, wat instandhouding, herstelwerk en die voorsiening van onderdele insluit. Hierdeur verseker ons dat ons masjiene regdeur hul lewensiklus optimaal funksioneer.

Beste produk/diens van Wacker Neuson

Ons kompakte wiellaaiers en telehanteerders word in die landbousektor as top-klas produkte erken. Hierdie masjiene is spesifiek ontwerp om ‘n verskeidenheid take op die plaas te verrig, insluitend laai, vervoer en materiaalhantering. Hul kompakte grootte stel hulle in staat om nou spasies te navigeer, terwyl hul kragtige werkverrigting verseker dat hulle swaardienstake kan hanteer. Eienskappe soos veeltallige toebehore, ergonomiese kontroles en hul kragtige bou maak dit onontbeerlike gereedskap vir boere, wat produktiwiteit en bedryfsdoeltreffendheid verhoog.

Produkaanbod aan boere/landbou

Ons verskaf gespesialiseerde toerusting aan die landbousektor wat beide werkverrigting en bedryfspoed verbeter. Sleutelaanbiedinge sluit in:

Kompakte laaiers en telehanteerders: Hierdie masjiene is veelsydig en noodsaaklik vir verskeie boerderytake, soos laai, aflaai en vervoer van materiaal. Hul kompakte grootte stel hulle in staat om doeltreffend te werk in beperkte ruimtes wat tipies is op plase. Dumpers: Ons dumpers is ontwerp vir die maklike en doeltreffende vervoer van materiaal oor rowwe terrein, wat algemeen in landbou-omgewings voorkom. Hul duursaamheid en kapasiteit maak hulle geskik vir swaardienstake op plase. Mini-graafmasjiene: Dit is ideaal vir kleiner grou- en sloottake in die landbou, soos besproeiings- en dreineringswerk. Hul akkuraatheid en veelsydigheid maak hierdie masjiene perfek vir die instandhouding en ontwikkeling van plaasinfrastruktuur. Ligte kompaksietoerusting: Gereedskap soos vibrerende plate en stampers is nuttig in plaasonderhoudsaktiwiteite, insluitend die voorbereiding van paaie, fondamente en ander noodsaaklike plaasinfrastruktuur. Kragopwekkers en Sentrifugale & Dompel-waterpompe: Kragopwekkers verseker ‘n betroubare kragtoevoer vir take wat in die veld afgehandel moet word terwyl skoon- en vulliswaterpompe gebruik kan word om damme of areas van oormaat water droog te pomp.

Ons produkte kombineer robuuste duursaamheid met gevorderde tegnologie, wat doeltreffende en veelsydige werkverrigting vir ‘n wye reeks landboutake verseker.

Om ons landbou-aanbiedinge te verbeter, is ‘n uitgesoekte reeks laaiers, telehanteerders en graafmasjiene nou beskikbaar met verskeie finansieringsopsies. Vir finansieringsaanbiedinge en inligting, besoek asseblief www.wackerneuson.co.za/about-us/financing-offers.

Kontakbesonderhede vir Wacker Neuson Suid-Afrika

Adres: Katrollaan 1031, Robertville Uitbr. 10, Florida 1710

Telefoon: +27 11 672 0847

E-pos: info.johannesburg@wackerneuson.com

Webwerf: www.wackerneuson.co.za