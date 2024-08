VIDEO: Volg jou instinkte… al die pad tot by Corteva Agriscience ! | Instinct Optinyte

Wat is die punt van só baie geld aan jou grond en kunsmis spandeer, as dit uiteindelik nie tot die gewenste resultate lei nie? Dit is tog elke boer se grootste frustrasie.

Dit is hiérdie frustrasie wat gelei het tot die ontwikkeling van Corteva se Instinct Optinyte tegnologie, ’n nitrifikasieinhibeerder.

Instinct Optinyte tegnologie is ontwikkel om die omskakeling van ammonium na nitrate te vertraag. En sodoende dit in die wortelsone te hou.

Vir gesonde, stikstofgevulde grond, kan jy Instinct by jou naaste gewasadviseur aanskaf. Dit is geregistreer op mielies en koring, vir kommersiële gebruik.