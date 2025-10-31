Categories: Video's, VideosPublished On: 31st October 2025

VIDEO: PSMFC – Jou toekoms befonds

PSMFC

Public Service Micro Finance Company Limited (PSMFC) gaan voort om landbou- en finansiële bemagtiging regoor Zambië te bevorder na hul deelname aan die Mazabuka Landbou-ekspo. PSMFC het bekostigbare finansieringsopsies vir landbou, hernubare energie en bateverkryging uitgestal, wat staatsdienswerkers die hulpmiddele gee om in produktiewe ondernemings en volhoubare bestaansmiddele te belê.

“Ons deelname aan hierdie ekspo bevestig ons verbintenis om Zambië se staatsdienswerkers te bemagtig deur bekostigbare finansiering,” sê mnr. Mubanga Mwiko, Hoof Uitvoerende Beampte van PSMFC.

Kyk die video vir meer inligting.

