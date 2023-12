Tegnuus-hoogtepunte van 2023

Elke maand berig ProAgri oor opwindende nuwe tegnologie van regoor die wêreld. Hier is՚n paar van die hoogtepunte wat vanjaar verskyn het.

ExactShot skiet raak met kunsmis

Die ExactShot-planter/kunsmistoe-diener is een van die interessante nuwe tegnologieë wat John Deere byCES 2023 onthul het — die voorste tegnologieskou wat in Las Vegas gehou is. Dit dien aanvangsbemesting presies op elke indiwiduele saad toe.

ExactShot stel boere glo in staat om die hoeveelheid aanvangsbemesting wat benodig word tydens plant met meer as 60% te verminder. Die tegnologie gebruik sensors en robotika om kunsmis presies op sade te plaas soos dit in die grond geplant word, eerder as om ‘n deurlopende vloei van kunsmis op die hele ry sade toe te dien.

ExactShot gebruik ‘n sensor om te registreer wanneer elke saad besig is om in die grond te gaan. ‘n Robot spuit slegs die hoeveelheid kunsmis wat benodig word, ongeveer 0,2 ml, op die saad op die presiese oomblik wanneer dit in die grond gaan

Outomatiese herlaaistasie vir hommels

Die Skydock outomatiese batterywisselstelsel vir hommeltuie is in Suid-Afrika ontwikkel.

Hommeltuie kan baie nuttige hulpmiddels vir plaasbeveiliging en oes-beskerming wees, maar kort werktye as gevolg van beperkte batterykrag is problematies. Dock-One is SkydockSystems se outomatiese hommeltuig-battery-omruiling en vliegbeplannings-oplossing vir DJI Mavic; met ander hommeltuie wat binnekort sal volg.

Dock-one is in Suid-Afrika ontwikkel vir die plaaslike en internasionale mark. Dit laat jou toe om hommeltuig-sendings dag en nag outomaties te vlieg.

Die uitdaging van opgeleide personeel wat nodig is vir die hantering van die hommeltuie en voortdurende batterywisseling word deur die DockOne-dokstasie opgelos.

Gekoppel met die DJI Mavic 2Enterprise-hommeltuig, laat DockOne jou toe om outomaties dag en nag te patrolleer. Hommeltuie wat vir oes-monitering en beskerming in boorde gebruik word, sal ook onophoudelik met hulle werk kan voortgaan.

Deur die SkyDock/Flight Now-stelsel te gebruik, kan jy outomatiese sendings skep en die hommeltuig dophou oor die internet. Die DockOne-oplossing bestaan uit drie komponente:

Die DockOne-dokstasie, FlightNow-missiebeplanning en afstandbeheersagteware, en die DJI Mavic 2 Enterprise-hommeltuig.

Vir meer inligting, besoek https://skydock.systems/dock-one/.

Om onkruid met lasertegnologie te bestry, word lewensvatbaar

Die LaserWeeder vernietig onkruid met lasertegnologie. ’n Volledig outonome weergawe, AutonomousWeeder, is ontwikkel, maar hierdie 2023-weergawe wat trekkerkrag benodig is deur boere in Amerika verwelkom, omdat dit vinniger werk.

Carbon Robotics™ gebruik kunsmatige intelligensie en lasertegnologie vir chemielose, geenbewerking-onkruidbeheer vir spesiale gewasse.

Hulle hoë resolusiekameras voer beeldmateriaal intyds na ‘n superrekenaar aan boord wat rekenaarvisiemodelle laat loop om gewasse en onkruid te identifiseer. Hoëkraglasers maak dan onkruid by die teelweefsel dood, sonder om gewenste gewasse te benadeel.

Laseronkruidbeheer werk dag of nag, in alle weerstoestande. Dit is ’n hoëpresisie-oplossing wat opbrengs verbeter en algehele koste wat met moderne boerdery gepaard gaan, verminder. Daarbenewens skep laserbeheer ՚n volhoubare oplossing vir bewarings- en organiese boerdery.

Die nuwe LaserWeeder moet deur ‘n ytrekker gesleep word. Dit het egter drie keer meer lasers as die outonome eenheid en in een uur kan dit sowat een hektaar dek en 200 000 bossies uitroei. Die Autonomous Weeders dien nou as demonstrasie-eenhede, maar die Laser-Weeder is kommersieel beskikbaar. (Bron: Freethink en Carbon Robotics)

Koeie (en boere) sal mal wees oor Exos, die Lely-grasrobot

Die Exos, ‘n ten volle outonomevoertuig vir die oes en voer van vars gras, sal vanaf volgende jaar kommersieel beskikbaar wees vir Nederlandse melkplase.

Dit het ongeveer tien jaar geneem om te ontwikkel en is omvattend op 13 Nederlandse plase getoets. Die maatskappy teiken plase met minstens 150 koeie en ‘n minimum van 40 ha, maar die robot is ook op plase met tot 350 koeie geëvalueer.

Die grasstroper werk teen snelhede van 3 tot 4 km/u, en die werkwydte is 2 m. Die 12 m³-bak hou ongeveer ‘n ton vars gras. Die voertuig kan geprogrammeer word om gras aan die regterkant, linkerkant of albei kante te lewer. ’n Veiligheidsbuffer voor is deel van die standaardspesifikasies, asook veiligheidskameras voor en agter. Buitelugnavigasie is via GPS. Ultrasoniese sensors neem oor wanneer die robot binne ry.

Die Exos kan ook gebruik word om vloeibare kunsmis toe te dien. Die tien spuite is reg agter die sny-eenheid geleë, en die kunsmistenk hou 100 liter.

Elektrisiteit om die voertuig aan te dryf word voorsien deur ‘n ingeboude 400 volt-battery. Elke wiel het ՚n elektriese motor. (Bron: VeehouderijTechniek)

Elke moer spruit: Nuwe planter neem die risiko uit aartappels plant

Ropa van Duitsland het ‘n masjien ontwikkel om voorafontkiemde aartappels met die hand te plant. Die planter, genaamd Gecko, plant aartappels sagkens sonder om die uitloopselste breek.

Na twee jaar se veldproewe en gebruik op plase is die verlangde opbrengs en plantegroei behaal. Die Gecko het plek vir vyf palette van die plantmateriaal om ՚n tamaai stuk land te beplant voordat aanvulling nodig is.

Twee operateurs werk per plantry. Hulle plaas die ontkiemde aartappelmoere in die lengte op die sagte en beskermende voerbande, wat dit sonder seermaak presies in die voor neerlê. Hierdie tegnologie verseker die optimale plant van ՚n aartappel elke 12 cm in die ry teen ‘n ryspoed van 3,5 km/u. Dit beteken sowat 6 hektaar kan per werksdag beplant word. Die afstand tussen plante kan veranderlik in 16 fases aangepas word en die vier rye wat per lopie hanteer word is 75 cm uitmekaar.

Sien die Gecko in aksie: https://www.youtube.com/watchv=B0v0IQf6LY0(Bron:World-Agritech.com

Ontmoet Smartcore, ‘n outonomegrondmonsterversamelaar

Die insameling van presiese grondmonsters is noodsaaklik vir boere, want dit bepaal die hoeveelheid en balans van voedingstowwe wat vir gewasse beskikbaar is, en kan opbrengste bepaal.

Smartcore, ‘n outonome robot wat ontwikkel is deur ‘n paar Purdue University College of Engineering-gegradueerdes, is ontwerp om akkurate, herhaalbare grondmonsters in landerye te versamel en dit na die kant van die landerye te bring vir versending na die laboratorium.

SmartCore gebruik ‘n Bobcat-glystuur-onderstel en navigeer velde deur grensalgoritmes en ‘n verskeidenheid hindernisopsporingsensors te gebruik. Dit is ook toegerus met RTK GPS om te verseker dat grondmonsters van die regte plek geneem word en kan elke seisoen binne sentimeters terugkeer.

Die grootste en mees algemene bron van foute in die grondtoetsproses is met die versameling van die grondmonsters. Smartcore is uniek in die gebruik van ‘n hoëspoed, selfreinigende hidrouliese awegaar wat presies die regte volume grond op ‘n presiese diepte versamel.

In tradisionele steekproefnemingspraktyke kan die afwyking in diepte en ligging tot ‘n steekproeffout van so hoog as 20% lei. Foute kan veroorsaak dat boere meer as wat nodig is aan kunsmisbestee, of in sekere gebiede ondertoedien. Met Smartcore word hierdie foute uitgeskakel. (Bron: Purdue)