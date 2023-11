Scania SA: Kyk uit vir die nuwe Scania V8 770S!

Meer krag, minder impak op die omgewing

Artikel verskaf

Suider-Afrika moet dringend die skakel tussen die toenemende vraag na vervoer en toenemende koolstofvrystellings, geraas, verkeersopeenhopings en padongelukke verbreek. Om hierdie oorgang te ondersteun, stel Scania Suider-Afrika die Scania V8 770S in Suid-Afrika bekend. Met verbeterde energiedoeltreffendheid, laer brandstofverbruik en verminderde koolstofvrystellings kom legendariese krag nie meer ten koste van die omgewing nie.

Die Scania V8 770S, aangedryf deur ՚n 16-liter Euro 6-standaard, 770 pk (574 kW) enjin, kan tot 90 ton sleep. Met hierdie uitset sal dit een van die kragtigste vragmotors op Suid-Afrika se paaie wees. Met 3 700 Nm wringkrag en ՚n kragaftakker (PTO) van 800 Nm, lewer die V8 770S ՚n nuwe maatstaf in trekkrag.

“Die V8 770S, wat teen ՚n konstante opdraande van 15 kilometer getoets is, was so kragtig dat dit in toom gehou moes word,” sê Erik Bergvall, besturende direkteur, Scania Suider-Afrika.

“450 perdekrag-vragmotors gelaai met 40 ton sukkel teen 35 km/u. Met die V8 770S is daar ՚n dramatiese verskil. Dit kan moeiteloos twee keer vinniger beweeg.”

Maar die Scania V8 770 se werklike krag lê in sy volhoubaarheidsprestasie. “Die V8 770S is die produk van dekades van Scania se wêreldleidende tegnologiese deurbrake,” verduidelik Erik. Elke enkele komponent in die V8-enjin het begin as ՚n model op ՚n rekenaar. Sagteware-ontwikkeling beteken daar is geen beperking op hoeveel prototipes probeer kan word voordat die finale een gebou en getoets word nie.

Dit het verskeie tegnologiese opdaterings moontlik gemaak wat aansienlike volhoubare prestasievoordele gelewer het. Die V8-enjin wat aan Euro 6-standaarde voldoen, verbeter brandstofdoeltreffendheid aansienlik. Deur minder brandstof te gebruik, stel die V8 770S minder uitlaatgasse vry. ՚n Ligter enjin beteken ՚n gewigsbesparing van 75 kilogram. Dit maak voorsiening vir ՚n geoptimaliseerde loonvrag.

“Om meer vrag in een rit te vervoer, verhoog brandstofkostedoeltreffendheid en produktiwiteit, terwyl die konsolidasie van ritte vrystellings in die omgewing verminder,” sê Erik.

Vrystellings word verder verminder deur die Scania SCR (selektiewe katalitiese reduksie)-stelsel. Hierdie bewese nabehandelingstelsel verseker dat uitlaatgasse vrygestel word met die minimum stikstofoksied (NOx). Deur AdBlue, ՚n ureum-gegronde bymiddel in die uitlaatstelsel in te spuit, vind ՚n chemiese reaksie plaas wat die giftige stikstofoksiede in onskadelike water en stikstofgasse omskakel. “Dit is ՚n maklik hanteerbare stelsel, is betroubaar bewys en beïnvloed nie wringkrag of krag nie,” verduidelik Erik.

Die V8 770S is toegerus met die Scania Opticruise-ratkas, wat die voordele bied van verminderde interne wrywing, hoër kompressieverhoudings, pneumatiese oorskakeling en ekonomiese ratverhouding. Hierdie tegnologiese vooruitgang verbeter instandhoudingsvlakke wat lei tot langer versienings-intervalle. Wanneer die V8 770S in die ekonomieverstelling bestuur word, lewer die vragmotor ongekende brandstofdoeltreffendheid en koolstof-vrystellingverminderings. Selfs met al die krag dra die V8 770S nie tot geraasbesoedeling by nie. Die enjingeraas is eerder ՚n dreuning as ՚n brul, wat beteken dit steur nie die gemeenskappe langs die pad soveel soos ander trokke nie.

“Dit is ՚n swaar kommersiële voertuig wat ontwerp is vir bedrywighede wat voortreflike doeltreffendheid, krag en werkverrigting vereis, terwyl dit steeds voldoen aan ons kliënte se volhoubaarheidsdoelwitte,” sluit Erik af.

Besoek http://www.scania.com vir meer inligting en om ‘n gedugte vennoot vir jou vervoeronderneming te vind.