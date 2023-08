Romagnola stoetbul verkoop vir ’n nuwe nasionale rekord

By

Duurste bul van die dag, Lot 5, DT 200056, is verkoop vir R150 000.00. (Bron: Romagnola Cattle Breeders Society Facebookblad)

Die 5de Augustus 2023 het Dail van Rensburg, tesame met ander Romagnola-telers, Pabulum (PTY) LTD en Swanepoel AWHB, die Romagnola Showcase veiling by die VKB-veilingsentrum te Frankfort aangebied.

Romagnola entoesiaste van naby en ver het die veiling bygewoon, opsoek na net die beste Romagnola-genetika in die Suidelike halfront. Top Romagnola stoetbulle, stoetkoeie en kommersiele diere was aangebied. Daar was ook ’n nuwe Nasionale rekordprys opgestel vir ’n Romgagnola stoetbul.

Lot 5 (DT 200056), die Romagnola-bul wat vir die hoogste prys verkoop is, het ‘n nuwe nasionale rekord vir die Romagnola-beestelersgenootskap opgestel met sy verkoopprys van R150 000.00.

Die gemiddelde en hoogste pryse van die dag

Bulle:

13 Top Romagnola stoetbulle is aangebied en behaal ’n gemiddelde prys van R54 230.00. Die duurste bul, Lot 5 (DT 200056) van Dail van Rensburg, word vir R150 000.00 verkoop aan Francois Coertzen van Pabulum (PTY) LTD.

Vroulike diere:

2 Dragtige koei-en-kalf (3-in-1) is verkoop en behaal ‘n gemiddeld van R 39 500.00. Die hoogste prys behaal was vir Lot 24 (DT 180146) van Dail van Rensburg, is verkoop vir R 42 000.00 aan Nelmie Potgieter.

14 Geregistreerde dragtige koeie is verkoop en behaal ‘n gemiddeld van R 24 071.00. Die hoogste prys behaal was vir Lot 31 (DT 190063) van Dail van Rensburg, en is verkoop vir R 30 000.00 aan Tan Lourens van Lochourens AGRI.

8 Geregistreerde dragtige verse is verkoop en behaal ‘n gemiddeld van R 18 625.00. Die hoogste prys behaal was vir Lot 37 (DT 210016) van Dail van Rensburg, is verkoop vir R 26 000.00 aan Thabo Maflatsa.

6 Geregistreerde oop verse is verkoop en behaal ‘n gemiddeld van R 14 666.00. Die hoogste prys behaal was vir Lot 47 (DT 210143) van Dail van Rensburg, is verkoop vir R 18 000.00 aan Lucky Radebe van Mthimkulu Farming.

3 Kommersiële dragtige koeie is verkoop en behaal ‘n gemiddeld van R 19 000.00.

8 Kommersiële dragtige verse is verkoop en behaal ‘n gemiddeld van R 19 750.00.

23 Kommersiële oop verse is verkoop en behaal ‘n gemiddeld van R 12 195.00.

