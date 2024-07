Ontmoet die Müthing Vario: Jou nuwe deklaagbewerker

Stroop- en planttyd op die plaas is belangrike tye van die jaar, maar die voorbereiding wat jy doen tussen stroop- en planttyd bepaal die sukses van albei. Müthing Vario-deklaagbewerkers (mulchers) kan die voorbereidingstaak maklik en suksesvol maak deur die harde reste wat oorbly na strooptyd stukkend te kap sodat dit los in die land lê.

Hoe fyner die materiaal is wat teruggaan grond toe, hoe gouer kan die ontbindingsproses begin en die lewende organismes kans kry om hulle wonderwerk te doen om biologiese materiaal terug te plaas in die bogrond.

Ru-El de Wet, besproeiingsboer buite Hopetown in die Noord-Kaap verduidelik hoe hy die masjien op sy plaas gebruik: “Na strooptyd gebruik ek die Müthing-deklaagbewerker om die kaf stukkend te kap. Dan pas ek drukbeweiding toe met ons beeste op die land wat op die kaf wei en eet. As die beeste klaar gewei het gaan ek deur met ‘n Agrico-skeurploeg en dan gebruik ek die Karat 12 van LEMKEN wat 450 mm diep werk deur die land. Dan eers kan ek plant.”

Deur die beeste op die land te sit spaar Ru-El sy kosbare weiveld.

Só werk dit:

Die Müthing Vario slaan maklik die lang stokke of stamme stukkend met ‘n hamer-aksie en “Shark Fin”-rotors wat die stukke verder fyn maak.

Al die hamers aan die roller is met boronstaal getemper, so dit is baie sterk en vir drie jaar gewaarborg. Hulle weeg elk 2,7 kg, wat dit sommer baie kapkrag gee

Agter aan die masjien is ‘n flap wat keer dat die gekapte stukkies ver gegooi word. Dit bied dus ook ‘n veiliger werksomgewing en die materiaal word gelyk versprei agter die bewerker. Dit beteken ‘n groter gebied waar die materiaal met die grond kontak maak vir vinniger afbreking.

Ru-El sê: “Die rotors word elke seisoen vervang. Die masjien moet ook net geghries word op al die ghriespunte voor jy hom kan gebruik.”

Die Müthing-masjien is baie stewig gebou en kan volgens Ru-El so 15 hektaar per dag bewerk. Hy kan voor of agter die trekker gehaak word en selfs skuins agter om by moeilike plekke by te kom.

Vir meer inligting oor die Müthing-deklaagbewerkers van LEMKEN, kontak Karel Munnik by 082-412-2577 of k.munnik@lemken.com; Blackie Swart by 082-404-9651 of b.swart@ lemken.com. Gaan kyk ook op die webwerf, www.lemken.com, wat LEMKEN alles vir jou boerdery bied.