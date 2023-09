Nasionale Brahman veiling weer witwarm

Op 9 September 2023 het die jaarlikse Nasionale Brahman veiling weer 2023 plaasgevind by Parys Afridome. Die trots en harde werk van elke lid en die genootskap was merkwaardig. Die wind was uit Brahmanboere en veilingsgangers se seile geslaan met die top diere en genetiese lyne wat vanjaar aangebied was. Die Brahmangenootskap se Rasdirekteur, Sytze Smit, vertel: “Die veiling se sukses is geheel en al te danke aan die telers wat hoë gehalte Brahmane op die veiling aangebied het”

