Kynoch is kenners wanneer dit kom by kunsmis! | KynoKelp

Dr. Chris Schmidt is ‘n senior landboukundige by Kynoch. Hy vertel waarom KynoKelp die regte keuse kunsmis vir jou grond is.

“Kelp” is ‘n ekstrak wat ontrek word uit seebamboes vanuit die suidkus tot die weskus. Die omstandighede waarin die seebamboes groei veroorsaak dat dit intern sekere bestandele produseer wat ook ander plantegroei ondersteun. Dit is waarom hierdie produk bekend staan as ‘n groei- of bio-stimulant.

Hierdie produk is plantvriendelik, natuurlik en organies. Dit kan op verskillende maniere gebruik word soos deur dit te meng met ‘n vloeibare kunsmis, direk op die plantsaad, saam met water rondom meer volwasse gewasse, deur ‘n sproeisisteem of as blaarbespuiting.

Chris meen KynoKelp behoort deel te vorm van elke vorm van bemesting. Dit is baie aanpasbaar aangesien dit ingemeng kan word met verskillende vorme van kunsmis.

Vir meer inligting, besoek www.kynoch.co.za of kontak info@kynoch.co.za.