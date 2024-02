Kverneland verwelkom Jupidex by hul persdag in Duitsland

Karel Engelbrecht, produkdirekteur van digitale oplossings by Kverneland, gee insig oor die mediadag wat gedurende 2023 in Duitsland aangebied is.

Hy merk op dat dit ‘n voorreg is om die verskeidenheid tegnologie waarmee Kverneland spog, aan beide die media en verspreiders ten toon te stel. Baie van hierdie tegnologieë word ontwikkel in reaksie op die groen agenda wat Europa beoog om te ontmoet.

Kverneland glo dat dit boere kan bystaan deur daardie agenda te dryf en sukses in hul boerderybesighede te behaal.

Om meer oor Kverneland uit te vind, besoek die Jupidex-webwerf by: https://jupidex.co.za/