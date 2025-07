Jong luiperd vrek na hy in twee strikke gevang is

1057 words

‘n Jong luiperd wat in twee slagysters in die Heidelberggebied van die Wes-Kaap gevang is, het nie die aanslag oorleef nie.

Volgens CapeNature het die jong luiperdmannetjie van 13 kg wat op 2 Julie naby die Boosmansbos-wêrelderfenisterrein met ‘n voorbeen in een slagyster en ‘n agterbeen in ‘n ander een gevind is, ten spyte van pogings om sy lewe te red, gevrek het.

Die dood van die luiperd het opnuut die klem gele op die waardevolle bydrae wat luiperds tot ‘n gebalanseerde ekologie lewer, maar ook op mitigerende optrede om konflik tussen veeboere en wild te versag. Dit beklemtoon ook die verantwoordelikheid van gemeenskappe om onwettige aktiwiteite wat ons natuurlewe-erfenis bedreig.

Onwettige optrede

Luiperds is ‘n gelyste beskermde spesie ingevolge die Wes-Kaapse Natuurbewaringsordonnansie 19 van 1974. Die spesie word ook onder CITES Aanhangsel I en die International Union for Conservation of Nature (IUCN) se

Rooilys as Kwesbaar gelys. Dit beteken:

Dit is onwettig om ‘n luiperd sonder ‘n permit te jag.

Dit is onwettig om luiperds sonder ‘n permit in ‘n vanghok, of met ‘n gewone of sagte slagyster te vang. Waar ‘n gewone slagyster ‘n dier vermink, kan ‘n sagte slagyster voorkom dat ‘n dier wat in die strik gevang word, vermink of gedood word, of weens die wrede besering vrek, soos wat die jong luiperd se lot was.

Enige vorm van wreedheid of lyding teenoor enige dier is ‘n kriminele oortreding ingevolge die Wet op die Beskerming van Diere 71 van 1962.

CapeNature ondersoek die voorval en ‘n dossier is by die Suid-Afrikaanse Polisiediens geregistreer. Die oortreding is strafbaar met ‘n boete van tot R100 000 en of tronkstraf van tot 10 jaar.

Dr Ashley Naidoo, hoof uitvoerende beampte van CapeNature, sê daar is begrip vir grondeienaars en veral veeboere wat soms te doen kry met roofdiere. Daarom werk CapeNature nou saam met vennote soos Cape Leopard Trust en boere om doeltreffende, nie-dodelike oplossings te vind om veeverliese te voorkom.

Luiperds se rol in ekologie

Elke luiperd het unieke roset-patrone waaraan hulle uitgeken kan word. Hulle is hoofsaaklik snags aktief, maar beweeg soms ook gedurende die dag. ’n Luiperd se roep klink soos iemand wat hout met ‘n handsaag saag.

Daar is geen verslae van luiperds wat mense goedsmoeds aanval nie, maar hulle kan gevaarlik wee as ‘n wyfie voel haar kleintjies word bedreig, of as ‘n ‘n mannetjie of wyfie voel hulle word in ‘n hoek gedryf.

Luiperds speel ‘n noodsaaklike rol in die Wes-Kaapse ekosisteem omdat hulle ‘n ekologiese balans handhaaf en biodiversiteit verseker.

Hulle is kragtige, uitgeslape jagters wat tipies in die nag en vang hulle prooi deur die dier in ‘n hinderlaag te lei. Maar luiperds beweeg ook gedurende die dag.

As ’n apeks-roofdier speel hulle ’n kritieke rol in die handhawing van ekologiese balans. Deur soms ander roofdiere soos rooikatte en jakkalse, wat om prooi meeding, dood te maak, word hulle getalle beheer. Luiperds verwyder siek en swak diere uit die ekosisteem en verhoed so die verspreiding van siektes en verseker die voortbestaan van geneties gesonde diere.

Habitat

Ten spyte van luiperds se belangrike rol het hulle reeds driekwart van hulle historiese verspreidingsgebied in die provinsie prysgegee. In die Langeberggebied, waar Heidelberg geleë is, het luiperd ‘n baie groot loopgebied wat ‘n aanduiding is van hulle behoefte aan groot, onversteurde habitatte.

Luiperds is alleenlopers en beweeg in ’n duidelik afgebakende, seksueel eksklusiewe territorium of loopgebied. Hulle beweeg gedurig rond oor groot gebiede. In die gevalle van mannetjies, kan die loopgebied in die Wes-Kaap wissel van 10 000 ha tot 91 000 ha groot, terwyl wyfies kleiner gebiede van tussen 7 400 ha en 20 300 ha beset. Hulle woon nie in ‘n enkele grot nie, maar vind geskikte plekke om te rus en kleintjies te kry binne hulle loopgebied.

Hoewel hulle by verskillende habitatte kan aanpas, is hulle afhanklik van voldoende plantbekking wat beskerming bied, soos bergagtige gebiede of in ruie rivieroewers, eerder as op oop vlaktes.

Dieet

Dit is belangrik om daarop te let dat minder as 1% van hulle prooi uit vee bestaan – hulle vreet hoofsaaklik wilde prooi, wat klein tot medium grootte diere soos wildsbokke, dassies, hase, selfs ystervarke, voëls en reptiele insluit. Hulle is nie aasdiere nie, maar vreet vars prooi.

Luiperds verkies om natuurlike prooispesies te jag, maar waar die diere deur landbou-aktiwiteite verwilder is, vang hulle soms vee, veral as die vee nie bewaak word nie. Hulle vang soms meer vee of ander prooidiere as wat hulle kan opvreet.

‘n Luiperd is egter nie altyd die skuldige wat vee vang nie en daar is tekens wat daarop dui dat dit wel ‘n luiperd was.

Dit sluit in:

Kenmerkend groot katagtige, geronde spore sonder naelafdrukke.

Die mis bevat baie hare en gekoude stukke onverteerde been en hoewe. Mettertyd raak ou mis wit weens die hoë kalsiuminhoud.

Daar is krapmerke aan die bas van groot bome.

Tekens op en by karkasse sluit in:

Sleepmerke waar die prooi weggesleep is.

Groot gate sigbaar waar slagtande die nekarea van die prooi binnegedring het.

By kleiner prooi is die nek gewoonlik gebreek.

Kloumerke kan op die kruis of skouers van groter prooi voorkom.

Luiperds sal tipies die sagte boudvleis eerste vreet en tot 2 kg opvreet. Hulle raak nie aan die prooi se ingewande nie.

Uitgeplukte wol of hare rondom die karkas.

CapeNature moedig grondeienaars, boere en die gemeenskap aan om voorkomende, etiese en gekoördineerde natuurlewe-bestuurbeginsels toe te pas, maar erken dat die bewaring van luiperds in gebiede wat hulle met landbou deel ‘n uitdaging kan wees.

Handleiding

Ten einde riglyne vir die bestuur van wilde diere soos luiperds te verskaf, het CapeNature en die Cape Leopard Trust onlangs ‘n nuwe, verbeterde handleiding die lig laat sien wat Wes-Kaapse boere kan help om die uitdagings die hoof te bied.

Die handleiding verduidelik in Afrikaans en Engels hoe wilde diere wat as ‘n probleem beskou word, op ‘n nie-dodelike, proaktiewe manier bestuur kan word deur konflik te verminder of te vermy, en hoe om te identifiseer watter roofdier verantwoordelik was vir ‘n vangs, maar ook watter waardevolle rol elke dier in die ekologie speel.

Kontakbesonderhede

Kontak Cape Leopard Trust se Andrea Schnetler-Niddrie by 060-850-7270 of conservation.coordinator@capeleopard.org.za indien jy ‘n luiperd het wat lol.

Kontak die gratis nommer indien jy op ‘n dier in ‘n strik afkom 076-127-8485

Laai die Gids vir Grondeienaars hier af: Landowners-Guide-Human-Wildlife-Conflict-Afrikaans.pdf

Bronverwysing

Trapping Techniques Cape Leopard Trust. https://capeleopard.org.za/research/techniques/trapping-methods