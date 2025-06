Video: JoJo sit jou in beheer van jou wateropberging

JoJo se leuse sê dit alles: Water is lewe! Hulle weet ook dat wanneer dit by waterberging kom, is daar nie net een oplossing wat almal pas nie. Daarom bied JoJo omvattende oplossings wat jou onderneming, jou sak en jou behoeftes sal pas.

Waterberging bestaan ook nie meer net uit ‘n tenk en ‘n pomp nie. Met JoJo se nuutste produkte kan jy beheer neem oor die inloop, uittap en vlakke van jou tenk. Dit kan jou tyd, moeite en geld bespaar.

In hierdie video gesels hulle meer oor hulle JoJo Monitor Tank Level, Remote Tank Pump Controller en JoJo Monitor Water Meter.