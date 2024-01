Jaarlikse Kersiefees lok duisende besoekers

Ficksburg is ’n dorp in die Vrystaat wat regoor Suid-Afrika bekend staan as Cherry Town. Dit is ook nie verniet nie, want dit is hiér waar die jaarlikse Kersiefees plaasvind.

Dié fees vind plaas in November, wanneer die kersies ryp, stroopsoet en gereed is om te eet. Die eerste Kersiefees het in 1968 plaasgevind, wat dit die oudste oesfees in Suid-Afrika maak. Die heel eerste fees het bedrywighede gehad soos straatparades, ’n gekroonde Kersiekoningin en ’n Kersiebal. Vandag lyk dit egter anders.

Die eienaars en bestuurders van Manitoba Bloukruin Eggs, Fouriesburg Country Inn Hotel en Ionia Cherry Farm span saam om die fees te beplan en te organiseer. Die doelwit is om mense aan te moedig om hierdie plattelandse dorpie te besoek. Dít is waarom die fees gereeld vernuwe moet word. Bedrywighede wat besoekers deesdae kan verwag sluit in ’n jazzfees, kersiespluk, ’n rolbaltoernooi, ’n bergfietswedren, ander sport- en handewerk uitdagings, ’n ’’merke, gereed, bak”-kompetisie en natuurlik báie kersies eet! Feesbesoekers kan ook al die stalletjies besoek, wat items verkoop van speelgoed tot juwele.

Die kersie op die koek is ’n nuwe gunsteling wat besoekers toelaat om te kyk hoe kersiemampoer gemaak word.

Mede-organiseerders van die geleentheid, Iona Cherry Farm, sê dat die kersiepluk ’n groot treffer onder die skare is. Besoekers ry op trekkers na die boorde waar hulle meer van die verskillende kultivars kersies leer en soveel eet as wat hulle kan.

Verhoogvermaak word verskaf deur Suid-Afrikaanse kunstenaars. Gedurende die 2023-fees het Jeremy Loops die skare op hulle voete gehad.

Die pad wat van die noorde na die Kersiefees lei, kort volgens Iona Cherry Farm baie aandag, maar ’n allemintige 3 800 mense het die slaggate trotseer om die fees in 2023 by te woon!

Kersies in Suid-Afrika

Die eerste kersieboord in Suid-Afrika is geplant in 1890. Die kommersiële produksie van kersies het in 1904 begin, in die Vrystaat.

Kersies word meestal geplant rondom Ceres in die Wes-Kaap, in die Oos-Vrystaat en in ’n paar streke in Noord-Wes. Kersiebome vereis baie spesifieke omstandighede, naamlik matige somers en lang, koue winters, met genoeg koue-eenhede onder 7 ̊C, waarin die kersiebome ’n rustydperk ondergaan. Ná die oes, moet die kersies vinnig afgekoel word tot 0,5 ̊C om hulle raklewe te verleng.

Die hele proses van bestuiwing tot oes, neem slegs 55 tot 70 dae afhangend van die kultivar. Kersies word baie vinnig ryp. Daarna moet hulle met die hand geoes word om seker te maak die stingeltjies breek nie.

Daar word onderskei tussen suur en soet kersies. In Suid-Afrika word daar net met soet kersies geboer. Die kultivars wat in Suid-Afrika geplant word sluit in Royal Hazel, Royal Dawn, Royal Lynn, Royal Edie en Royal Helen, waarvan Royal Hazel die algemeenste is.

Wees op die uitkyk vir 2024 se Kersiefeesdatum, en maak seker jy loop dit nie mis nie!

