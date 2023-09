El Tauro en Waarmaker Bonsmaras maak gereed vir hulle 2de produksieveiling

El Tauro en Waarmaker maak gereed vir hulle tweede produksieveiling wat die 22ste September te veilingskrale Kimberley plaasvind. Op aanbod is bulle tussen twee en drie jaar, asook ’n klomp kommersiele vroulike diere, in alle produksiestadiums.

Agtergrond en geskiedenis oor El Tauro Bonsmarastoet

Sedert 1994 boer dr. Terence en sy pa stoet-Bonsmaras vir teeldoeleindes in die Barkley-Wes- en Warrenton-gebied. Hulle het hulle kudde opgebou met teeldiere vanuit Frans van den Berg van Op-die-aarde stoetery, Hannes van den Berg van Kalkveld-stoetery, en wyle oom Rex D Butler.

Sowat 50 vroulike diere word jaarliks ​​kunsmatig geïnsemineer uit ‘n totale teeleenheid van sowat 350 koeie en verse. Embriospoeling word ook gereeld gedoen van sekere hoëpresterende koeie wat hulle identifiseer. Reproduksie, melkproduksie en kalfgemak is eienskappe waarvoor daar geselekteer word.

“Ons is ‘n kliënt-georiënteerde besigheid waar die kliënt, sy kudde en sy vordering prioriteit geniet,” meen dr. Terence.

Agtergrond en geskiedenis oor Waarmaker Bonsmaras en Charolais

Beide Willem en Madelene Van Zyl kom uit ’n boerdery-agtergrond in die Makwassie-streek van Noordwes. Hulle het in 2002 getrou, waarna hulle in die Barkly-Wes-streek gevestig is en in 2003 begin beeste teel nadat hulle 130 vroulike Bonsmara-diere gekoop het.

In 2004 het Madelene se pa, mnr. Buks Lubbe, die aangrensende plaas in die Barkly-Wes-omgewing gekoop en die Charolais-stoetery: Charolu hervestig, om nader aan sy skoonseun en skoondogter te wees. Die naam van die stoet, Waarmaker is afkomstig van Steve Hofmeyer se 2008-ateljee-album. Die term “realiseerder” word gebruik om ‘n gewenste uitkoms wat bereik word, te beskryf en dit is waarvoor ons staan.

Waarmaker Bonsmaras, die verwesenliking van die Van Zyls se lewenslange droom, is die resultaat van ‘n basiskeuring wat in 2009 op die Bonsmaras uitgevoer is. Daar is ‘n ou gesegde wat lui “As jy dit kan droom, kan jy dit doen” en by Waarmaker werk hulle ​​daaraan om dit ’n werklikheid te maak.

Die doel van teling vir die Bonsmaras van Waarmaker is om gesonde, produktiewe vroulike diere te produseer wat ook beskik oor goeie moederseienskappe en hoë kwaliteit melk produseer. Bulle sonder die Myostatien-geen kan uit vrugbare moederlyne geteel word.

Na die ontydige afsterwe van mnr. Buks Lubbe in 2018, is die stoetery opgeneem in die Charolu Charolais-stoetery van Waarmaker. Die Charolais-ras word algemeen erken as die beste ras vir die produsering van speenkalwers. Hierdie baster is ‘n fantastiese kruisras.

“Die Charolais-ras is vir ons vroulike diere gekies weens hulle reputasie vir kalwingsgemak en aanpasbaarheid. Ons soek geharde bulle wat in die veld kan floreer en gesonde vel, haar en skedes het. Miostatientoetse word een keer per jaar getoets op die Charolais-kudde,” vertel Willem.

Dagboek 22 September 2023 om 11:00 vir die 2de produksieveiling van El Tauro en Waarmaker Bonsmaras te NKLH Veilingskrale, Kimberley.

Kliek hier om die Bonsmara veiling op Agri4all te sien

Kliek hier om die Charolois veiling op Agri4all te sien

Op aanbod:

25 Bonsmarabulle (2 tot 3 jaarr)

150 Kommersiële Bonsmara vroulike diere (In alle produksiestadiums)

20 Charolois-bulle

9 Dragtige vroulike Charolois diere

Navrae:

Dr. Terence I’Ons (El Tauro Bonsmaras) by +27 82 374 6771

Dirk Beukes (Bemarker) by +27 82 375 1849

Willem van Zyl (Waarmaker Bonsmaras) by +27 83 627 3147

IG Zwiegers by +27 82 821 5797

Johan van der Nest (Afslaer) by +27 82 574 4220

Noordkaap Lewende Hawe by +27 53 927 3871/2/3/4

